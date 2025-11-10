La Libertad Avanza (LLA) de Avellaneda llevó adelante un plenario de militancia en la localidad de Wilde, con la mirada puesta en las elecciones generales de 2027. El encuentro se realizó en el Club Social, Deportivo y Cultural 12 de Octubre, ubicado en General Manuel Corvalán 1147, y reunió a unos 200 militantes y referentes de distintos distritos bonaerenses.

Ads

“Tenemos un compromiso muy grande. Son dos años que tenemos que trabajar fuertemente porque estos 36 puntos que conseguimos en octubre son el camino para que en Avellaneda tengamos un intendente que sea de La Libertad Avanza. No solamente un intendente, vamos por la búsqueda en la provincia de Buenos Aires con un gobernador que va a ser de La Libertad Avanza”, arengó el presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense, Carlos “Charly” Curestis.

La actividad fue encabezada por la titular local del espacio, Cristina Frattini, quien aseguró que “el trabajo recién comienza”. “Seguimos organizándonos, planificando y trabajando en equipo para que las ideas de la libertad sigan creciendo en Avellaneda”, sostuvo según informó el medio local El Termómetro Web .

Ads

También participaron el coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, Luis Ontiveros; la referente de la Juventud de LLA de Ezeiza, Celeste Rivas; los concejales del PRO Lucas Yacob (electo) y Yésica Argañaraz; el edil electo de Ezeiza Pablo López; y el diputado nacional electo Pablo Torres, quien asumirá su banca tras la confirmación de que Diego Santilli será el próximo ministro del Interior de la Nación.

Ads