La Libertad Avanza pidió la interpelación del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, para que se presente ante la Legislatura y brinde explicaciones sobre las políticas que lleva adelante el gobierno de Axel Kicillof frente a la situación de inseguridad en la Provincia.

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El reclamo fue presentado en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense y se produce luego de una serie de episodios violentos registrados en distintos puntos del conurbano, además de la reciente suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Desde el espacio libertario buscan que Alonso explique cuáles son las medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial y cómo funciona el esquema de seguridad bonaerense.

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El diputado y coordinador de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sostuvo que “el ministro Alonso debe dar explicaciones” y cuestionó la disponibilidad de información vinculada con la seguridad.

“Sabemos que en la provincia no existen datos, no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje, siquiera un mapa del delito actualizado y accesible”, afirmó.

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Pareja agregó: “La crisis de inseguridad es desesperante. El delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía”.

Los cuestionamientos desde el Senado

El pedido también fue impulsado por los bloques libertarios en el Senado y Diputados bonaerenses.

El presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, sostuvo que la Provincia “es una zona liberada” y cuestionó las políticas implementadas por el gobierno de Kicillof.

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“La Provincia es una zona liberada donde llevar a los chicos al colegio se volvió un acto de supervivencia y el garantismo destruyó el orden”, afirmó.

Por su parte, el presidente del bloque de diputados de LLA, Juanes Osaba, reclamó que el gobernador bonaerense se haga cargo de la situación.

“Se acabó la impunidad; es hora de aplicar las leyes y dejar en claro que el que las hace, las paga”, sostuvo.

El dirigente también apuntó contra la gestión provincial y reclamó que Kicillof “dé la cara y comience a hacer algo de una vez por todas”.

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El caso de Morón

Uno de los episodios que alimentó la discusión sobre la seguridad en el conurbano ocurrió en El Palomar, donde un policía bonaerense retirado fue baleado frente al Colegio Emaús luego de enfrentarse con un grupo de delincuentes.

A raíz de ese hecho, el Concejo Deliberante de Morón aprobó un pedido de interpelación al intendente Lucas Ghi para que explique la situación de inseguridad en el distrito.

El debate también alcanzó una medida impulsada por el municipio: la creación, mediante decreto, de una fuerza municipal de prevención cuyos integrantes podrán utilizar sus armas de fuego particulares.

El escenario se suma a la creciente disputa política entre la Provincia y sectores de La Libertad Avanza por las políticas de seguridad.

En ese contexto, el ministro Javier Alonso también protagonizó en las últimas horas distintos cruces con dirigentes opositores y funcionarios nacionales, mientras defendió los datos oficiales sobre la evolución de los homicidios en territorio bonaerense.

Sus últimas declaraciones, en las que cuestionó la cobertura de los hechos delictivos y habló de una “sensación de inseguridad”, volvieron a ponerlo en el centro de la discusión.