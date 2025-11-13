La lista "Unidad de luchadores y la izquierda" encabezada en Provincia por la fórmula de Alejandro Bodart y a Jimena Lettieri, logró completar representación en todos los municipios del sur bonaerense.

Ads

A nivel nacional, Gabriel Solano compite como precandidato a presidente y Vilma Ripoll a vice. En tanto que Néstor Pitrola encabezará la lista de Diputados y Romina Del Plá la de Senadores.

De cara a las PASO del próximo 13 de agosto, los precandidatos de la Lista "Unidad de Trabajadores y la Izquierda" estarán llevando su campaña puerta a puerta en los barrios de cada distrito.

Ads

De modo que la lista "Unidad de Trabajadores y la Izquierda" competirá con las de los partidos PTS e IS quienes no aceptaron discutir las precandidaturas como se le propuso hace más de un año en un Congreso, postulando unilateralmente a Bregman como precandidata a presidenta.

Vale aclarar que tanto las listas que compiten en la zona sur de la Provincia como las presentadas en el resto del país están conformadas por delegados y activistas del movimiento obrero, piquetero, estudiantil; referentes de las luchas por los derechos de la mujer y diversidades sexuales, y de la cultura.

Ads

Almirante Brown

Precandidato a Intendente: Facundo Sandoval

Precandidato a 1er concejal: Lis Tamara Diez Alfonso

Precandidato 1er consejero escolar: Ángel Cervantes

Avellaneda

Precandidata a Intendenta: Graciela Francisconi

Precandidato a 1er concejal: Marcelo Iommi

Precandidato a 1er consejera escolar: Anahí Ojeda

Berazategui

Ads

Precandidato a Intendente: Mario Carlos Torroba

Precandidata a 1er concejal: Rosana Mabel Godoy

Precandidato a 1er consejero escolar: Cristian José Rivarola

Berisso

Precandidata a Intendenta: Patricia Andrea Mesa

Precandidato a 1er concejal: Sergio Antonio Cardozo

Precandidato a 1er consejero escolar: Sebastián Diego Sánchez

Ensenada

Precandidato a Intendente: Oscar "Negro" Maidana

Precandidata a 1er concejal: Roxana Elizabeth Miranda

Precandidato a 1er consejero escolar: Federico Emiliano Landriel

Esteban Echeverría

Precandidato a Intendente: Jorge Hospital

Precandidato a 1er concejal: Héctor Gabriel Omar

Precandidata a 1er consejera escolar: Hebe Sosa

Ezeiza

Precandidato a Intendente: Luis Brunetto

Precandidato a 1er concejal: Pablo Dario Sigot

Precandidata a 1er consejera escolar: Natalia de los Ángeles Di Nenno

Florencio Varela

Precandidato a Intendente: Juan Escobar

Precandidato a 1er concejal: Héctor Varela

Precandidato a 1er consejero escolar: Roberto Gellert

Lanús

Precandidato a Intendente: Alejandro Zarauza

Precandidato a 1er concejal: Nazareno Souzzi

Precandidato a 1er consejero escolar: Santiago Emanuel Ledesma

Lomas de Zamora

Precandidato a Intendente: Miguel Pallarols

Precandidata a 1er concejal: Tatiana Ayelén Rojas

Precandidata a 1er consejera escolar: Dalia Vazquez

Presidente Perón

Precandidata a Intendenta: Patria Noemí Albornoz

Precandidato a 1er concejal: Luis Macías

Precandidato a 1er consejero escolar: Mario Daniel Espinoza

Quilmes

Precandidato a Intendente: Daniel Iaccario

Precandidata a 1er concejal: Gabriela Cruz

Precandidato a 1er consejero escolar: Paola Padilla

San Vicente