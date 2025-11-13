La Lista "Unidad de Trabajadores y la Izquierda" tiene representación en todos los municipios de zona sur
La lista del Frente de Izquierda- Unidad encabezada por la fórmula presidencial: Gabriel Solano y Vilma Ripoll competirá con las de los partidos PTS e IS que postularona Bregman. Los distritos de la Tercera con precandidatos del espacio de Izquierda: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quimes y San Vicente.
La lista "Unidad de luchadores y la izquierda" encabezada en Provincia por la fórmula de Alejandro Bodart y a Jimena Lettieri, logró completar representación en todos los municipios del sur bonaerense.
A nivel nacional, Gabriel Solano compite como precandidato a presidente y Vilma Ripoll a vice. En tanto que Néstor Pitrola encabezará la lista de Diputados y Romina Del Plá la de Senadores.
De cara a las PASO del próximo 13 de agosto, los precandidatos de la Lista "Unidad de Trabajadores y la Izquierda" estarán llevando su campaña puerta a puerta en los barrios de cada distrito.
De modo que la lista "Unidad de Trabajadores y la Izquierda" competirá con las de los partidos PTS e IS quienes no aceptaron discutir las precandidaturas como se le propuso hace más de un año en un Congreso, postulando unilateralmente a Bregman como precandidata a presidenta.
Vale aclarar que tanto las listas que compiten en la zona sur de la Provincia como las presentadas en el resto del país están conformadas por delegados y activistas del movimiento obrero, piquetero, estudiantil; referentes de las luchas por los derechos de la mujer y diversidades sexuales, y de la cultura.
Almirante Brown
- Precandidato a Intendente: Facundo Sandoval
- Precandidato a 1er concejal: Lis Tamara Diez Alfonso
- Precandidato 1er consejero escolar: Ángel Cervantes
Avellaneda
- Precandidata a Intendenta: Graciela Francisconi
- Precandidato a 1er concejal: Marcelo Iommi
- Precandidato a 1er consejera escolar: Anahí Ojeda
Berazategui
- Precandidato a Intendente: Mario Carlos Torroba
- Precandidata a 1er concejal: Rosana Mabel Godoy
- Precandidato a 1er consejero escolar: Cristian José Rivarola
Berisso
- Precandidata a Intendenta: Patricia Andrea Mesa
- Precandidato a 1er concejal: Sergio Antonio Cardozo
- Precandidato a 1er consejero escolar: Sebastián Diego Sánchez
Ensenada
- Precandidato a Intendente: Oscar "Negro" Maidana
- Precandidata a 1er concejal: Roxana Elizabeth Miranda
- Precandidato a 1er consejero escolar: Federico Emiliano Landriel
Esteban Echeverría
- Precandidato a Intendente: Jorge Hospital
- Precandidato a 1er concejal: Héctor Gabriel Omar
- Precandidata a 1er consejera escolar: Hebe Sosa
Ezeiza
- Precandidato a Intendente: Luis Brunetto
- Precandidato a 1er concejal: Pablo Dario Sigot
- Precandidata a 1er consejera escolar: Natalia de los Ángeles Di Nenno
Florencio Varela
- Precandidato a Intendente: Juan Escobar
- Precandidato a 1er concejal: Héctor Varela
- Precandidato a 1er consejero escolar: Roberto Gellert
Lanús
- Precandidato a Intendente: Alejandro Zarauza
- Precandidato a 1er concejal: Nazareno Souzzi
- Precandidato a 1er consejero escolar: Santiago Emanuel Ledesma
Lomas de Zamora
- Precandidato a Intendente: Miguel Pallarols
- Precandidata a 1er concejal: Tatiana Ayelén Rojas
- Precandidata a 1er consejera escolar: Dalia Vazquez
Presidente Perón
- Precandidata a Intendenta: Patria Noemí Albornoz
- Precandidato a 1er concejal: Luis Macías
- Precandidato a 1er consejero escolar: Mario Daniel Espinoza
Quilmes
- Precandidato a Intendente: Daniel Iaccario
- Precandidata a 1er concejal: Gabriela Cruz
- Precandidato a 1er consejero escolar: Paola Padilla
San Vicente
- Precandidata a Intendenta: Gabriela López
- Precandidato a 1er concejal: Sebastián Matias Saucedo
- Precandidato a 1er consejero escolar: Enzo Ezequiel Morales
