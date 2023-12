Este viernes Gimnasia se salvó del descenso luego de vencer a Colón por 1-0 en el estadio Marcelo Bielsa y los triperos lo festejaron como una final. Amuletos, caravanas y sufrimiento en Rosario, La Plata, Berisso, Ensenada y hasta en Francia. Los que pudieron viajar a Santa Fe debieron aguardar una hora la salida de los hinchas del otro equipo que por sorteo les tocó jugar en condición de visitantes, lo que además les dio el plus a los bonaerenses de ocupar la tribuna de Diego Armando Maradona.

“Fue hermoso, fue todo el mundo cantando, nos retuvieron bastante tiempo dentro de la cancha porque obviamente tenía que salir la parcialidad visitante”, relató Emir a LaNoticia1.com , quien viajó hasta Rosario con la filial Manuel Fidel de Berisso, conocida como Comunidad Gimnasista. La agrupación se reúne en la filial a ver todos los partidos que juegan en condición de visitantes y acompañaron a los jugadores en el encuentro previo hasta que salieron de Estancia Chica.

“Sacamos dos micros, un Medina y un Plusmar, que fueron los que dieron el club para que podamos viajar los hinchas. Y sacamos de acá 120 personas desde la filial. Dos micros de 60”, detalló Anita que también fue parte del puñado de hinchas que partieron a las 06.00 de la madrugada desde el Playón Municipal de Berisso.

“Fue un viaje larguísimo pero bueno, mucha fiesta en el viaje de ida, muchos bombos, mucho canto, mucho alcohol”, contó la berissense sobre el traslado que finalizo cerca de las 15.00. “Después una locura, el parque Independencia, una preciosura yo no había ido nunca particularmente, yo no lo conocía la verdad que re lindo el tramo para entrar a la cancha”, agregó.

“La verdad que me volví nos volvimos todos muy felices algo inesperado de que el Lobo levante esto de la manera en que lo hizo y la verdad que fue una fiesta aparte de la lluvia que fue extrema durante todo el partido y cuando el Lobo termina ganando sale el sol de fondo iluminando todo, así que parecía de película todo una preciosura la verdad que ni escrito hubiese sido mejor”, cerró el berissense.

FOTO: Twitter de @BasadoTripero

En La Plata también hubo festejos y apenas finalizó el partido una gran caravana se concentró en calle 7 hasta desembocar a la altura de 50 en Plaza San Martín, ubicada en el centro de la ciudad es el clásico punto de encuentro para festejos deportivos. Fue el caso de Serena que se sumó a la caravana de autos y gente de a pie que iban “tocando bocina, cantando con banderas, quilombo”, relató a este medio. Y agregó que luego de ir a tomar algo con amigos “cuando volví, tipo 11.00, todavía había gente dando vueltas en la calle, en los autos también con banderas, o sea, seguía la alegría y la caravana tripera”.

También hubo lugar para la emoción, Sere se acordó de su abuelo hincha fanático del Club: “ Me desperté dos días seguidos llorando pensando que nos íbamos, pensando en mi abuelo también en cómo hizo para aguantar 94 años, 95, siendo hincha fanática del lobo y aguantando todos esos golpes. Sabiendo que esto es gimnasia, o sea, que siempre se sufre, que siempre tenemos que estar pidiéndole una a Dios, mirándole a los ojos y diciéndole por favor una, aunque sea".

Serena es de La Plata y fanática del Lobo como su abuelo.

Como los demás fanáticos, la joven de 21 años coincidió en que vivió con “mucha angustia” las horas previas al encuentro pensando en la posibilidad del descenso: “Mi amor por el lobo no entiende de categoría, pero bueno, con angustia porque no nos merecíamos estar en la B”. Y analizó: “de acá en adelante hay que exigirle a los deportivos y a los dirigentes que se pongan las pilas, porque desde que arrancó el año están haciendo todo como el orto, vendiendo jugadores importantes por poca guita, quemando a los pibes, porque la verdad es que los pibes del club salieron a poner la cara y los quemaron”.

Las cábalas y los altares

Desde La Plata también, Ela compartió el encuentro con amigos en la intimidad de su casa con la misma tensión que el resto de los hinchas: “Es como que todos los partidos de Gimnasia en el último tiempo han sido así, que estás todo el partido sufriendo y queriendo tirar todo por la ventana, y después cuando termina y gana es un desahogo”, contó. Por las dudas, Ela montó su altar y prendió una vela junto a la camiseta del Club de sus amores y una imagen de una de sus bandas favoritos, Recreo Uruguayo (de Berisso) que comparte la pasión tripera.

El altar de Ela.

Y hasta en Francia se palpitaron los nervios del encuentro que definiría si Gimnasia seguía en Primera. Juan Bautista es de Berisso pero está radicado en Europa pero eso no impidió que se encomiende a todos los santos. Montó un altar con la figura de Diego Armando Maradona, que también incluyó al Gauchito Gil, San Expedito, Eva Perón, Lionel Scaloni y hasta un Buda.

El mensaje de Juan Bautista desde Francia a otro hincha en Buenos Aires.

“Por suerte el equipo puso los huevos que había que poner, jugaron el partido, estuvieron a la altura. Igual siempre cortando clavos 1 a 0, no nos regalaron nada. Es increíble cómo la pelota no entra, y no entra, y no entra, y no entra”, dijo Serena sobre el partido que la tuvo en vilo durante días. Y agregó: “Así que, nada, estoy contenta de poder seguir estando en Primera y poder seguir peleándola", expresando un sentimiento que une a todos los triperos.