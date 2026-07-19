La Selección argentina volvió a demostrar que los escenarios de máxima exigencia son el lugar donde mejor se siente. La victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo le permitió clasificarse a una nueva final del mundo, sino que además reforzó una estadística que resume la dimensión competitiva del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

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Desde que asumió como entrenador, Argentina disputó 18 partidos de eliminación directa, finales o encuentros decisivos a partido único y ganó 17. Una eficacia extraordinaria que contempla los cruces de mata-mata, las finales internacionales, el partido por el tercer puesto de la Copa América 2019 y la Finalissima 2022.

La única derrota de la era Scaloni en este tipo de compromisos fue en las semifinales de la Copa América 2019, cuando Brasil se impuso por 2-0 en Belo Horizonte. Aquella caída terminó convirtiéndose en un punto de inflexión: desde entonces, la Albiceleste enlazó 16 triunfos consecutivos en partidos decisivos.

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Esa racha incluye la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el histórico título del Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el recorrido hasta la final del Mundial 2026, superando cada instancia de eliminación directa.

Más allá de los títulos, el dato refleja una identidad consolidada. El equipo de Scaloni aprendió a competir bajo presión, a sostener la calma en los momentos críticos y a responder cuando el margen de error desaparece. La fortaleza mental, el compromiso colectivo y la jerarquía individual se transformaron en los principales sellos de una Selección que hizo de los mano a mano su mayor fortaleza.

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Este domingo, frente a España, Argentina tendrá una nueva oportunidad de seguir ampliando una de las estadísticas más impactantes de su historia reciente: buscará su 18.ª victoria en 19 cruces decisivos y un nuevo título mundial.

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Partido por partido, los cruces decisivos del ciclo Scaloni

Copa América 2019

Argentina 2-0 Venezuela (cuartos de final)

Argentina 0-2 Brasil (semifinal)

Argentina 2-1 Chile (tercer puesto)

Copa América 2021

Argentina 3-0 Ecuador (cuartos de final)

Argentina 1-1 Colombia (3-2 por penales, semifinal)

Argentina 1-0 Brasil (final)

Finalissima 2022

Argentina 3-0 Italia (final)

Mundial de Qatar 2022

Argentina 2-1 Australia (octavos de final)

Argentina 2-2 Países Bajos (4-3 por penales, cuartos de final)

Argentina 3-0 Croacia (semifinal)

Argentina 3-3 Francia (4-2 por penales, final)

Copa América 2024

Argentina 1-1 Ecuador (4-2 por penales, cuartos de final)

Argentina 2-0 Canadá (semifinal)

Argentina 1-0 Colombia (final, tiempo suplementario)

Mundial 2026

Argentina 3-2 Cabo Verde (dieciseisavos de final)

Argentina 3-2 Egipto (octavos de final)

Argentina 3-1 Suiza (cuartos de final)

Argentina 2-1 Inglaterra (semifinal)