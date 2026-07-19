La marca que define a la Scaloneta: ganó 17 de los 18 mano a mano que disputó
La Selección argentina construyó una identidad competitiva única bajo la conducción de Lionel Scaloni. Desde 2019 solo perdió un partido de eliminación directa o una final y llega al duelo decisivo del Mundial 2026 con una racha de 16 victorias consecutivas en cruces definitorios.
La Selección argentina volvió a demostrar que los escenarios de máxima exigencia son el lugar donde mejor se siente. La victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo le permitió clasificarse a una nueva final del mundo, sino que además reforzó una estadística que resume la dimensión competitiva del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.
Desde que asumió como entrenador, Argentina disputó 18 partidos de eliminación directa, finales o encuentros decisivos a partido único y ganó 17. Una eficacia extraordinaria que contempla los cruces de mata-mata, las finales internacionales, el partido por el tercer puesto de la Copa América 2019 y la Finalissima 2022.
La única derrota de la era Scaloni en este tipo de compromisos fue en las semifinales de la Copa América 2019, cuando Brasil se impuso por 2-0 en Belo Horizonte. Aquella caída terminó convirtiéndose en un punto de inflexión: desde entonces, la Albiceleste enlazó 16 triunfos consecutivos en partidos decisivos.
Esa racha incluye la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el histórico título del Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el recorrido hasta la final del Mundial 2026, superando cada instancia de eliminación directa.
Más allá de los títulos, el dato refleja una identidad consolidada. El equipo de Scaloni aprendió a competir bajo presión, a sostener la calma en los momentos críticos y a responder cuando el margen de error desaparece. La fortaleza mental, el compromiso colectivo y la jerarquía individual se transformaron en los principales sellos de una Selección que hizo de los mano a mano su mayor fortaleza.
Este domingo, frente a España, Argentina tendrá una nueva oportunidad de seguir ampliando una de las estadísticas más impactantes de su historia reciente: buscará su 18.ª victoria en 19 cruces decisivos y un nuevo título mundial.
Partido por partido, los cruces decisivos del ciclo Scaloni
Copa América 2019
- Argentina 2-0 Venezuela (cuartos de final)
- Argentina 0-2 Brasil (semifinal)
- Argentina 2-1 Chile (tercer puesto)
Copa América 2021
- Argentina 3-0 Ecuador (cuartos de final)
- Argentina 1-1 Colombia (3-2 por penales, semifinal)
- Argentina 1-0 Brasil (final)
Finalissima 2022
- Argentina 3-0 Italia (final)
Mundial de Qatar 2022
- Argentina 2-1 Australia (octavos de final)
- Argentina 2-2 Países Bajos (4-3 por penales, cuartos de final)
- Argentina 3-0 Croacia (semifinal)
- Argentina 3-3 Francia (4-2 por penales, final)
Copa América 2024
- Argentina 1-1 Ecuador (4-2 por penales, cuartos de final)
- Argentina 2-0 Canadá (semifinal)
- Argentina 1-0 Colombia (final, tiempo suplementario)
Mundial 2026
- Argentina 3-2 Cabo Verde (dieciseisavos de final)
- Argentina 3-2 Egipto (octavos de final)
- Argentina 3-1 Suiza (cuartos de final)
- Argentina 2-1 Inglaterra (semifinal)
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