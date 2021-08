La concejal de Juntos por el Cambio Pamela Loisi explicó que en la ultima sesión ordinaria del HCD el oficialismo "haciendo uso de su mayoría" aprobó por ordenanza la convalidación del convenio entre el gobierno municipal y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

El mismo propone la creación de 2400 viviendas, pertenecientes al programa PROCREAR 2, en el predio del ex Aeroclub de Laferrere, ultimo pulmón verde de esa localidad, y para esto rezonifica ese predio, quitándole la condición de zona de preservación ecológica la cual le había sido otorgada en 2006 por ordenanza.

"Este proyecto inmobiliario ya se encuentra en ejecución, y las primeras 600 viviendas ya fueron adjudicadas, a la empresa Sudamericana, para su construcción, comenzando con los estudios de suelo en el lugar por encargo del banco hipotecario", detalló Loisi que aclaró: "Todo esto previo a la aprobación de la ordenanza y sin que fuera puesto a consideración de los concejales o hecho publico el informe de impacto ambiental que es requerido por ley previo al inicio de cualquier obra y aun más cuando se trata de una zona de preservación ecológica".

De esta forma, el bloque opositor solicitó que se aplazara el tratamiento de esa ordenanza hasta tanto se pusiera a disposición toda la información y se buscaran los acuerdos y las alternativas necesarias, pero el oficialismo rotundamente se negó.

Conocida la noticia, los vecinos que defiende hace años la Reserva conocaron a una moviloización para el viernes 13 de agosto y denunciaron: "No trataron el proyecto, no nos llamaron a una mesa de diálogo, no quieren escuchar lo que reclamamos ni lo que proponemos. El Concejo Deliberante y el intendente Fernando Espinoza son responsables de este GRAVE ERROR".

"Ya pasaron más de cuatro años de lucha, casi dos años de que presentamos el proyecto para la creación de la Reserva Natural de Laferrere. Sin embargo NO NOS ESCUCHARON", se quejaron los ciudadanos y convocaron a una movilización que incluirá expresiones artísticas, música, carteles y, sobre todo, mucho ruido para hacerse oír.