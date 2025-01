La Secretaría de Producción de La Matanza, a cargo de Débora Giorgi exministra de Industria en el gobierno de Cristina Kirchner, dio a conocer los resultados de la "encuesta municipal de actividad industrial" correspondiente al segundo semestre del año pasado.

Allí se refleja que la actividad industrial en el Partido no escapa a la situación nacional: tuvo un desplome de 30 por ciento (promedio) en comparación con el mismo período de 2023.

Según el relevamiento realizado por el Municipio, los sectores más castigados en la segunda mitad de 2024 fueron Construcción, con una caída del 50 por ciento; Autopartes, con -38; Calzado, con -36; Muebles, con -35; Textil y prendas de vestir, con -34; y Plástico, con -33.

Además, solo el 33 por ciento de los encuestados indicó que realizó inversiones en el último año y que el contexto económico es favorable para invertir. En contrapartida, el 67 por ciento restante señaló que no realizó inversiones, ya sea por considerar que no era momento o bien porque no pudo.

Por último, del informe se desprende que se profundizan los despidos: en el último año, el 41 por ciento de los relevados afirmó que tuvo que cesantear empleados, frente a solo un seis que aumentó su dotación y un 53 que no tuvo cambios. Asimismo, el 95 por ciento de las industrias tuvo que reducir su jornada de producción y/u horas extras.