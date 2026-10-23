La muestra “Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía” llega a Escobar este sábado 24 de octubre y podrá visitarse hasta el viernes 6 de noviembre en el Predio Ciudad Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050.

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La exposición estará en el Pabellón 3 y funcionará los sábados y domingos de 11:00 a 18:00, y de miércoles a viernes de 9:00 a 17:00. La entrada es libre y gratuita.

La propuesta invita a conocer la campaña científica “Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV”, realizada por especialistas del CONICET entre julio y agosto de 2025. La expedición tuvo una gran repercusión por sus descubrimientos y por imágenes de especies marinas como la popularmente conocida “estrella culona”.

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El recorrido incluye infografías, videos, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Además, habrá un espacio para dejar mensajes a los científicos.

Talleres para chicos y chicas

La muestra también ofrecerá talleres con inscripción previa para distintas edades:

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Arena kinética: de 5 a 10 años.

de 5 a 10 años. Fabricación de hallazgos con materiales sustentables: de 5 a 10 años.

de 5 a 10 años. Robótica: de 7 a 12 años.

La información sobre las actividades puede consultarse en el sitio oficial vidasubmarinas.gba.gob.ar.

El recorrido por la Provincia

Antes de llegar a Escobar, la exposición pasó por el Museo MAR de Mar del Plata, el Teatro Argentino de La Plata y la República de los Niños, donde reunió a más de 75.000 visitantes, según informó la organización. También tuvo una primera parada en Almirante Brown, con la participación de más de 50 escuelas primarias y jardines.

Después de Escobar, continuará su recorrido por Tandil, General San Martín y Luján, durante noviembre y diciembre.