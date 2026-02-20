🚙💨La nueva "Toretto" a 180 por una avenida de Berisso

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de la mujer que fue filmada cruzando en rojo y con exceso de velocidad. pic.twitter.com/c6UoUwAuZK — LaNoticia1.com (@lanoticia1) February 20, 2026

En las imágenes que comenzaron a circular por redes en las últimas horas se ve a una joven conducir a gran velocidad por calles de Berisso mientras su acompañante filma y celebra la maniobra. Un episodio que recuerda a otra conductora imprudente Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, que atropelló y mató a Walter Armand.

En la grabación, que dura casi un minuto, se escucha a las jóvenes gritar mientras el velocímetro marca casi 180 km/h. Durante el recorrido, el vehículo atraviesa al menos tres cruces con el semáforo en rojo. “Dale, pendeja. Nos pasamos. Vamos por el 180”, decían, entre risas, las jóvenes.

Tras la viralización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que inició actuaciones para identificar a la conductora y evaluar posibles sanciones.

En redes sociales, la joven que filmó el episodio intentó relativizar lo ocurrido. “Con respecto al video que se está haciendo viral, no es lo que parece. Íbamos a 60 km por hora y el tablero marcaba mal. ¿O no se dan cuenta? Por eso nos reíamos y lo tomábamos como un chiste”, escribió.

También sostuvo que el hecho habría ocurrido en 2024 y aseguró que nunca subiría un video manejando a alta velocidad. Además, advirtió que denunciará a quienes difundan su nombre o imagen.

