La oposición bajará este miércoles al recinto en la Cámara de Diputados para llevar a cabo la sesión especial que tiene como objetivo emplazar a comisiones a que emita dictámenes sobre temas que no están en el día a día del oficialismo.

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Se trata de la prórroga en la Emergencia en Discapacidad y a los varios proyectos sobre el sobreendeudamiento familiar y la morosidad, que deberán unificarse en un proyecto del que aún no se sabe su contenido.

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Encabezada por el peronismo, la oposición deberá reunir los 129 legisladores necesarios para lograr el quórum y abrir la sesión especial en la Cámara de Diputados este miércoles a las 12.00. Se presume que lo conseguirá y que La Libertad Avanza bajará con sus 95 integrantes para dar el debate sobre dos cuestiones que incomodan al gobierno nacional, siempre bajo la premisa del impacto fiscal que ello implicaría.

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Cabe recordar que en la última sesión, se construyó una mayoría de 133 votos para impulsar el debate de esas iniciativas. Si bien en aquella vez no llegó a aprobar el apartamiento del reglamente, si se trató de un número suficiente para poder abrir el recinto a estos temas.

Además, bloques que hasta ahora fueron aliados del Ejecutivo nacional, como los que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), se prestarán a dar sus votos a que avancen los emplazamientos.

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La cuenta incluye a Unión por la Patria (UP), Provincias Unidas, Argentina Federal, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda, y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).