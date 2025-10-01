Espert, primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en las próximas elecciones, ocupa la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, y este miércoles hubo una reunión para recibir a funcionarios del Ministerio de Economía quienes expondrían sobre Presupuesto 2026.

La reunión fue aprovechada por la oposición para cuestionar la continuidad de Espert. De los 49 integrantes de la oposición, 27 opositores de diferentes bloques Unión por la Patria, Coalición Cívica, Democracia para Siempre y los interbloques Coherencia y Desarrollo y Frente de Izquierda, pidieron su remoción de la presidencia por el presunto financiamiento de la campaña 2019 del narco “Fred” Machado y la deficiente conducción de la comisión.

Sin embargo, y pese a las exigencias de los opositores, y los intentos del oficialismo de parar la embestida y dar pie al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el de Finanzas, Pablo Quirno para que comiencen la exposición, Espert resistió al frente de la comisión.

"Le pedimos que nos ahorre la agonía de tenerlo como presidente, que dé un paso al costado”, resumió Germán Martínez, jefe del bloque kirchnerista. “No hay que hablar de otra cosa que no sea el presupuesto”, había dicho el jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni.

No obstante, otra manera de remover al actual presidente de la comisión es sacándolo mediante una votación en el recinto.

