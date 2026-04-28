El titular del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a la presentación que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hará este miércoles en la Cámara Baja, donde llegará acompañado y respaldado por el Presidente Javier Milei mientras avanza la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

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"Hay un componente que tiene que ver con la rutina de un jefe de Gabinete yendo a cumplir con la Constitución, pero lo que no se puede negar ahora es el contexto. Y el contexto es de Adorni envuelto en algunos escándalos de tipo político y otros judiciales. Llega a la Cámara de Diputados en el peor momento de relación de un Jefe de Gabinete con el Congreso", dijo el legislador opositor.

Y destacó: "Es el único funcionario que tiene responsabilidad política ante el Congreso, lo que significa que, si Diputados o el Senado quiere, lo puede interpelar con la mitad más uno. Y con la mayoría absoluta, pueden hacer una moción de censura y destituirlo". “Adorni tiene atado su destino como jefe de Gabinete a la confianza que le brinda el Congreso”, completó.

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“Lo del miércoles será muy relevante desde el punto de vista institucional, aunque los libertarios quieran enchastrarlo con la estrategia de irán el Presidente y los ministros”. "Adorni no es hoy un jefe de Gabinete, es un meme", concluyó Martínez en declaraciones radiales.

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