La oposición en su conjunto elevó un pedido de sesión especial con un áspero temario para el gobierno de 40 ítems. Entre ellos se destacan varios temas, como el emplazamiento al pedido de remoción de José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ads

El pedido es impulsado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Coherencia, los exmiembros de La Libertad Avanza. En la reunión de esta semana, el diputado logró resistir las exigencias para que dé un paso al costado por parte de la oposición.

En medio en la denuncia por una presunta vinculación con el narcotráfico y el recibo de un pago de 200.000 dólares, ahora los opositores llevan el emplazamiento al recinto.

Ads

La remoción de una presidencia, una vez que tenga el dictamen en Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, requiere sólo mayoría simple con lo cual la oposición tiene amplio margen.

Además de la remoción de Espert, también se debatirá la reforma de la Ley de DNU (26.122) para acotar su dictado y duración, el establecimiento de un cronograma del tratamiento del Presupuesto 2026, el emplazamiento a la moción de censura contra Guillermo Francos por el incumplimiento de la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad; y un pedido de informes verbales al ministro de Economía, Luis Caputo, por el acuerdo económico con el gobierno de Estados Unidos.

Ads

Puede interesarte