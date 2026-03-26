La China Ansa, nacida y criada en Avellaneda y reconocida por su trabajo en televisión y redes sociales, vive su maternidad con la misma pasión con la que desarrolla su carrera periodística. Recientemente, pasó por uno de los momentos más difíciles para cualquier padre: la operación de su hija India, de apenas dos años, por una intervención de amígdalas y adenoides.

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En su cuenta de Instagram, Ansa compartió cómo atravesaron la experiencia y cómo acompañaron a la pequeña durante todo el proceso. “Hay cosas que nadie te explica hasta que te tocan. Operar a un hijo, aunque sea algo ‘simple’, no es simple”, escribió la periodista de televisión y redes. Y agregó: “No importa si es una cirugía de media hora o de ocho horas… para una madre o padre es durísimo igual”.

Uno de los momentos más angustiantes fue cuando India entró al quirófano: “El momento en que la ves en la camilla, cuando sabés que la van a dormir completamente, cuando se abre esa puerta del quirófano y te quedás afuera. Y empieza la espera”, relató.

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A pesar de la corta edad de su hija, la familia decidió explicarle la verdad sobre lo que iba a suceder. “Le contamos qué le iban a hacer y para qué: para que respire mejor, para que duerma mejor, para que viva mejor. Durante un mes la preparamos con visitas al lugar, contacto con los médicos y mucha contención emocional”, contó la periodista avellanedense.

Tras la operación, la reacción de India conmovió a sus padres: “Cuando se despertó de la anestesia, no lloró. Nos miró, sonrió, se durmió en nuestros brazos y nos dijo muchas veces que nos amaba”.

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La China reflexionó sobre la experiencia: “Ahí entendés todo, que el miedo está, que la decisión duele. Pero que cuando hay amor, verdad y acompañamiento los chicos son mucho más fuertes de lo que imaginamos”.

Por último, dejó un mensaje para otros padres que atraviesan situaciones similares: “No subestimes lo que entienden, no subestimes lo que sienten. A veces, la mejor forma de cuidar es no ocultar, es preparar. Hoy confirmo que fue la mejor decisión que pudimos tomar como padres”.