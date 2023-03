De acuerdo al relato de los afectados con entradas truchas en el partido Argentina vs. Panamá, unos 190 que salieron en cuatro micros desde Tandil, habían comprado las mismas en la ciudad bonaerense a un particular llamado Marcos Carrillo.

Carrillo se presenta en redes sociales como Productor y Conductor de Desde la Cuna, un programa partidario de River Plate y además como "Prensa" de club de Núñez.

"Entiendo la calentura de todos, yo estoy muy mal, mal como todos ustedes. No estoy ni en la cancha ni nada, estoy desesperado. Mi vieja está viendo la noticia por todos lados me están tratando de garca, mucha gente que conoció la cancha por mí saben que no soy cagador, saben que esto no fue adrede, que me cagaron. Jamás hubiera organizado algo para cagar a alguien. Yo no soy ni fui garca", expresó, según cita el medio El Eco.

Carrillo insistió: "sé todo lo que causó esto, sé del llanto de los chicos, estoy desesperado. Tengo una madre que ahora está con un pico de presión, la estoy pasando como el orto, me duele el pecho, estoy desesperado, me quiero matar".

"Me putean, me quieren pegar, tienen razón, pero entiendan que nos cagaron, esto nunca nos pasó y pueden dar fe todos los que viajaron conmigo en otras oportunidades, y por algo ustedes se comunicaron conmigo", continuó.

Y añadió que "cuando se tranquilice todo voy a aclarar todo lo que tenga que aclarar. Yo saqué las entradas como siempre y ahora me dicen que la página sacó 130 mil entradas mellizas, y desde esa página van a tener que también dar la explicación", en referencia al sitio web deportick.com

"Si no fui hasta donde están ustedes es porque sé que directamente me van a pegar. No los abandono, pero tengo miedo de que me agredan. Les pido ya que no tengan piedad, pero créanme que estoy organizando lo de los micros para volver. Nunca en mi vida hubiera organizado un viaje con cuatro micros para que vengan al pedo con sus familias", explicó.

El tandilense insistió en que "lo que más quería era que los chicos vean a los jugadores. Como ustedes confiaron en mí, yo confié en la persona que me vendió y me traicionó y ya está, la cagada está hecha".