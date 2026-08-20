Este jueves a las 10.00, Axel Kicillof, mandatario provincial y titular del PJ bonaerense, abrirá el seminario “Peronismo por Peronistas” en la sede del Partido Justicialista de La Plata.

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Su presentación trascenderá el mero formalismo orgánico: Será un nuevo mensaje de federalización de su campaña, como lo viene haciendo con sus visitas a las diferentes provincias.

Se prevé que durante la jornada se presenten siete paneles de disertación. Y el cierre está establecido para las 15.00, en lo que podría convertirse en una actividad proselitista del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio interno del axelismo.

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Sin embargo, Kicillof dejó abierta las puertas a los encuentros con otros dirigentes de fuste, como Sergio Massa y Máximo Kirchner, quienes ya acordaron avanzar en sostener las PASO, pero mantienen desconfianza entre sí.

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