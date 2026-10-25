Este lunes 26 de octubre se leerán los alegatos de clausura en el juicio oral contra Federico Alcides Seco, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante contra Chiara Canzani. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de La Plata y llega a su instancia final después de ocho años desde el inicio de la causa.

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La joven pidió que el caso vuelva a tener visibilidad pública y convocó a acompañarla durante la jornada. Familiares, amistades y personas que respaldan su reclamo estarán presentes en las inmediaciones del Fuero Penal, en calle 8 entre 56 y 57. Además, solicitaron que la lectura de los alegatos se transmita por YouTube, aunque no se confirmó que el pedido haya sido autorizado.

Los hechos denunciados y la demora judicial

El episodio investigado ocurrió en febrero de 2017, durante una fiesta realizada en el country Los Ceibos, en City Bell, vinculada a integrantes de las categorías juveniles del Club San Luis.

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Según la denuncia, Chiara fue llevada a una habitación separada del lugar donde se desarrollaba la reunión y allí sufrió una agresión sexual. La acusación sostiene que otros dos jóvenes también participaron del episodio. Uno de ellos era menor de edad y recibió una sentencia en el fuero de responsabilidad penal juvenil. Seco es el imputado que actualmente enfrenta el juicio oral.

La causa penal se inició en 2018, después de que Chiara hiciera público su relato. Tras la difusión del caso, otras jóvenes también contaron experiencias de presuntos abusos y situaciones de violencia que atribuyeron a integrantes del mismo grupo y a otros jugadores. Esos testimonios públicos no equivalen, por sí mismos, a hechos acreditados judicialmente en el proceso actual.

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Según los antecedentes difundidos por la denunciante, la causa estuvo atravesada por sucesivas excusaciones de integrantes del Poder Judicial que habrían tenido vínculos con el club o con las familias involucradas. Esas situaciones, junto con las demoras del trámite y la pandemia, contribuyeron a que el juicio comenzara recién en octubre de 2026.

Durante el debate, Seco negó la acusación y sostuvo que el encuentro sexual había sido consentido, según las crónicas periodísticas de las audiencias.

El reclamo de Chiara

En un comunicado difundido antes de los alegatos, Chiara relató las consecuencias psicológicas que le dejó lo ocurrido y el desgaste que implicó sostener la denuncia durante años. También cuestionó tener que reconstruir reiteradamente su historia ante distintos funcionarios y responder preguntas sobre su credibilidad.

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Uno de los episodios que señaló fue la excusación del fiscal que llevaba la causa desde hacía dos años, cuando faltaban dos semanas para el juicio y ella ya había decidido viajar a la Argentina para declarar presencialmente. Según su testimonio, tuvo que comenzar nuevamente la preparación con otro fiscal y volver a relatar los hechos.

«La revictimización no siempre aparece en una agresión directa. A veces aparece en la indiferencia, en la falta de escucha, en tener que empezar de cero una y otra vez», expresó.

La joven también cuestionó el efecto que pueden tener los vínculos y los privilegios sociales en el funcionamiento de las instituciones judiciales. «La justicia tiene que ser igual para todos. No puede depender del apellido, de la familia, del club al que pertenecés ni de los contactos que tenés», sostuvo.

Convocatoria para este lunes

La convocatoria es para este lunes 26 de octubre, a las 10, en el Fuero Penal de La Plata, con ingreso por calle 8 entre 56 y 57. Familiares y amistades estarán presentes para acompañar a Chiara durante la lectura de los alegatos.

El pedido de difusión busca visibilizar el caso y acompañar a la joven en una instancia decisiva del proceso. La definición sobre la responsabilidad penal del imputado quedará en manos del tribunal, una vez cumplidas las etapas correspondientes.