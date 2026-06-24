La crisis por la falta de GNC en La Plata, Berisso y Ensenada entró este miércoles en su día número 13 y la bronca de los trabajadores del transporte crece al ritmo de las interminables filas frente a las pocas estaciones que todavía venden combustible.

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Mientras cientos de taxistas, remiseros, fleteros y conductores particulares pasan horas esperando para cargar, la solución sigue sin aparecer. Este miércoles volverán a movilizarse desde el Bosque platense hacia la Casa de Gobierno para exigir respuestas.

La situación ya golpea de lleno el bolsillo de quienes viven de manejar. "Necesitamos trabajar para llevar comida a nuestras casas", resumió uno de los conductores que participó de los cortes realizados en las últimas horas.

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Las protestas comenzaron de manera espontánea y por fuera de los sindicatos. Durante la jornada del martes hubo cortes en 72 y 23 y también en la zona de 32 y 120, donde trabajadores del transporte denunciaron que llevan casi dos semanas atrapados en una situación que les impide desarrollar su actividad con normalidad.

"Hay gente que está desde las 3 o 5 de la mañana. Hace dos semanas que estamos así, nos toman el pelo", expresó otro de los manifestantes.

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La postal se repite todos los días: filas de varias cuadras, estaciones que agotan rápidamente el cupo disponible y conductores que deben reorganizar toda su jornada para intentar conseguir combustible.

"No pude trabajar nada hoy. Las camionetas a gas no salen", relató un fletero durante uno de los reclamos.

La escena volvió a quedar expuesta este miércoles por la mañana en un móvil en vivo de C5N. Antes de las 7 de la mañana ya había largas colas en las pocas estaciones habilitadas.

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Uno de los choferes contó que llegó a las 3.30 de la madrugada para intentar cargar. "Perdemos cuatro horas de trabajo para venir a cargar acá o en Berisso", explicó. Otro trabajador aseguró que el día anterior había esperado cuatro horas sin éxito y que entre la búsqueda de combustible y las colas llegan a perder entre seis y siete horas de trabajo por jornada.

"Si salimos de la ciudad así, complica bastante llegar a cualquier lugar", resumió otro conductor mientras aguardaba su turno.

¿Por qué falta GNC en La Plata?

Según explicó Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, la situación de La Plata es "totalmente atípica" respecto de otras ciudades.

De las 46 estaciones de servicio con GNC que existen en la región, apenas cuatro o cinco cuentan con contratos firmes de abastecimiento. El resto opera con contratos interrumpibles, que pueden sufrir restricciones cuando aumenta la demanda durante el invierno.

"Cuando llega el invierno y hay corte de gas, lamentablemente la ciudad entera de La Plata se queda sin gas", sostuvo.

Incluso las estaciones que tienen contratos firmes terminan colapsadas por la enorme demanda. Como reciben miles de vehículos que antes cargaban en otros puntos, muchas agotan rápidamente el volumen contratado y deben cerrar antes de tiempo.

Mientras tanto, los trabajadores siguen siendo los principales perjudicados. Muchos deben madrugar todos los días para intentar cargar combustible, reducir viajes o directamente suspender la jornada laboral.

Marcha a Casa de Gobierno

Ante la falta de respuestas, taxistas, remiseros, fleteros y propietarios de vehículos autoconvocados convocaron para este miércoles a las 10 de la mañana una concentración frente al ex Zoológico de La Plata.

Desde allí marcharán hacia la Casa de Gobierno para reclamar una solución urgente, según publicó diario El Día de La Plata.

El secretario general de la Unión Conductores de Taxis, Juan Carlos Berón, también pidió que se haga cumplir una ordenanza municipal que establece la existencia de surtidores exclusivos para taxis, remises y transporte escolar.

Según denunció, algunas estaciones tienen permitido vender apenas 1.000 metros cúbicos diarios de GNC, una cantidad que alcanza para alrededor de 100 vehículos.

Con filas que comienzan de madrugada, jornadas laborales recortadas y miles de pesos perdidos cada día, el conflicto ya dejó de ser un problema de abastecimiento para transformarse en una emergencia económica para cientos de familias que dependen del GNC para trabajar.