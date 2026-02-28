Una trabajadora del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) perdió su casa tras un incendio en La Plata y lanzó un pedido solidario para poder reconstruirla. La historia fue dada a conocer por 0221.com.ar y generó una ola de acompañamiento en la capital bonaerense.

Se trata de Catalina Florencio, de 29 años, quien presta servicio en la Unidad 1 de Lisandro Olmos. La joven había levantado su vivienda en el fondo del terreno de su abuela, en la zona de 45 entre 23 y 24. Era una construcción en seco que logró concretar tras sacar un crédito que pagó durante tres años, combinando su salario con un fuerte esfuerzo personal.

“La noche del 24 de febrero se prendió fuego y, por más que intenté apagarlo, todos los intentos fueron inútiles”, contó Catalina en diálogo con el portal platense. El incendio avanzó con rapidez y, cuando los bomberos llegaron al lugar, las llamas ya habían consumido toda la estructura.

“No quiero echarle la culpa a los bomberos, pero tardaron más de la cuenta y cuando llegaron ya no había nada que salvar. Me quedé sin nada, ni celular me quedó porque se me prendió fuego”, relató. La escena fue devastadora: en pocos minutos, el proyecto que había construido durante años quedó reducido a cenizas.

A pesar del impacto, Catalina logró rescatar a sus dos perros y no perdió su ropa, ya que la guardaba en la casa principal de su abuela. Ese detalle, dentro del drama, fue un pequeño alivio. Por eso aclaró que no necesita indumentaria, sino ayuda concreta para volver a levantar su hogar.

FOTO: 0221.

Cómo ayudar a la trabajadora de La Plata

Hoy, su prioridad es reunir materiales de construcción o dinero que le permita iniciar nuevamente la obra. “Lo que estoy necesitando son materiales, dinero, cualquier cosa que sirva para poder levantar la casa. Dependo de gente de buen corazón que me dé una mano”, expresó con sinceridad.

Quienes deseen colaborar pueden enviar una ayuda económica a la cuenta de su madre, Adriana Alicia Rodríguez. El alias informado es Adriana2511.mp. También pueden comunicarse al teléfono 221-4359649, ya que Catalina se quedó sin celular tras el incendio.

La historia, difundida por 0221, expone el costado más vulnerable de una trabajadora que, pese a tener empleo estable, perdió en minutos el fruto de años de sacrificio. En un contexto económico complejo, el incendio no solo arrasó una estructura física, sino también un proyecto de vida construido con constancia y esfuerzo.

La comunidad platense suele responder ante este tipo de situaciones, y Catalina espera que la solidaridad vuelva a hacerse presente. Mientras tanto, continúa trabajando y apoyándose en su familia para reunir fuerzas y empezar de nuevo.