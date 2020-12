Mara Estefanía Gómez hizo historia. Fue titular en su debut en Villa San Carlos, en el duelo ante Lanús por la segunda fecha, y se convirtió en la primera futbolista trans en participar en la Primera División del fútbol femenino. Con la número siete en la espalda, la jugadora fue desde el arranque en el enfrentamiento contra el Granate. En la primera mitad del encuentro, Emilia Braga abrió el marcador para Villa San Carlos.

Por su parte, Gómez tuvo un mano a mano, que la arquera le tapó. Luego, el Granate logró revertir el resultado, con tantos de Daiana Chiclana y luego de Ailen Medina de cabeza. "Hoy estoy poniendo el cuerpo y la voz para tener una sociedad mas inclusiva, en cualquier ámbito", había expresado en su última conferencia de prensa, el pasado viernes, luego de recibir la habilitación definitiva por parte de la AFA.

HISTÓRICO. Mara Gómez se convirtió en la primera jugadora trans en el fútbol femenino de Primera División. Fue titular en el partido entre Villa San Carlos y Lanús por la fecha 2 de la Zona D del certamen argentino Reuters pic.twitter.com/Xn2axN4u69 — Diario Olé (@DiarioOle) December 7, 2020

"Pude sacar el techo de encima de mí, muchas veces fui limitada a ciertos torneos, a hacer ciertas cosas en mi vida. Jugar el primer partido es eso, disfrutar de esto que no sólo me hace bien a mí sino a gran parte de la sociedad también'', dijo Gómez en una entrevista con The Associated Press en la casa que comparte con su madre y cuatro hermanas más pequeñas en las afueras de la ciudad de La Plata.

Después de un largo recorrido como futbolista amateur en ligas de la provincia de Buenos Aires, la delantera fue fichada este año por Villa San Carlos de la máxima categoría. En plena pandemia de coronavirus, Mara batalló durante meses para convencer a la AFA que su condición de mujer trans no implicaba una supuesta ventaja física que se les atribuye a los deportistas transgénero en el deporte de alto rendimiento.