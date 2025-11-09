El domingo llega con cielo parcialmente nublado y una máxima de 24 °C, según los datos de Meteored y el Servicio Meteorológico Nacional. Será el punto de partida de una semana con temperaturas en ascenso sostenido, que traerá nuevamente el clima primaveral al territorio bonaerense.

Tras varias semanas marcadas por lluvias intermitentes, jornadas frescas y nubosidad persistente, las condiciones comienzan a estabilizarse. El viento soplará leve del noreste, aportando aire más templado desde el litoral.

Ascenso térmico y sol: el panorama hasta el próximo fin de semana

De acuerdo al pronóstico extendido, se espera que el lunes la máxima alcance los 26 °C, y hacia el miércoles los 27 °C, con predominio de cielo despejado y vientos moderados. El único cambio significativo llegará el martes, con una breve inestabilidad y probabilidad de tormentas aisladas, especialmente sobre el norte y centro de la provincia.

Desde el jueves hasta el sábado, el sol se instalará de manera firme y las temperaturas seguirán en aumento, llegando a 31 °C el sábado 15, ideal para actividades al aire libre y la reapertura de espacios de verano.

Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN coincide con Meteored en que las temperaturas tenderán a subir progresivamente y que el dominio de aire templado persistirá al menos hasta mediados de la próxima semana. El organismo anticipa que, aunque podrían darse algunas tormentas aisladas el martes, no se esperan sistemas frontales fríos significativos en los próximos días.

Esto marca un cambio con respecto a las últimas semanas, en las que los frentes del sur mantenían el ambiente fresco y la inestabilidad sobre gran parte del territorio bonaerense.

Conclusión: una semana de primavera plena

Todo indica que la primavera finalmente se acomoda en la provincia de Buenos Aires. El regreso del calor, el sol y la estabilidad atmosférica le ponen fin a una racha de días fríos y lluviosos. Si no hay nuevos frentes fríos, la tendencia cálida podría extenderse hasta la segunda quincena de noviembre, consolidando por fin el clima esperado para esta época del año.