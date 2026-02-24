La Provincia de Buenos Aires activó una herramienta que apunta a uno de los problemas más extendidos del sistema educativo: la necesidad de que muchos docentes repartan su jornada en dos o más establecimientos para completar su salario.

Ads

El nuevo esquema, impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), permite el reordenamiento y la unificación de cargos y horas dentro de una misma escuela. En la práctica, si se genera una vacante —por jubilación, renuncia u otro motivo—, quienes ya trabajan allí y tengan horas dispersas en otros edificios del mismo distrito podrán consolidarlas en ese establecimiento.

Detrás de la medida hay una realidad conocida en las aulas bonaerenses: jornadas fragmentadas, traslados constantes y poco margen para planificar. La posibilidad de concentrar horas en una sola institución busca aliviar ese desgaste cotidiano y, al mismo tiempo, fortalecer la continuidad pedagógica con los cursos.

Ads

La iniciativa se apoya en una plataforma digital que funciona en tiempo real. Cada escuela informa las vacantes cuando se producen y el sistema cruza los datos con docentes titulares y provisionales que reúnan los requisitos para unificar su carga horaria. En el proceso intervienen equipos directivos, inspecciones, Secretarías de Asuntos Docentes y Tribunales de Clasificación.

La experiencia ya había sido probada en dos regiones durante 2025 y ahora se expande a más distritos. En este ciclo lectivo alcanza a docentes de Nivel Primario (Educación Física, Artística y Lenguas Extranjeras) y a profesores de Secundarias Orientadas, Técnicas, Agrarias y Escuelas de Arte.

Ads

Según pudo saber el portal Infocielo, la implementación avanza en una treintena de municipios bonaerenses, entre ellos Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Ensenada, La Matanza, Moreno, Olavarría, Pilar, Quilmes, San Miguel y Tres de Febrero, con reuniones territoriales previstas durante febrero.

Desde la gestión educativa sostienen que el objetivo es ordenar la vida institucional, mejorar las condiciones reales de trabajo docente y dar mayor estabilidad a los equipos escolares.