La provincia de Buenos Aires se incorporó al nuevo Sistema de Licencias Nacionales Profesionales Interjurisdiccionales, por lo que el régimen impulsado por el Gobierno nacional ya quedó vigente en todas las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).

Ads

La medida, implementada a través del Decreto 196/2025, alcanza a los conductores de transporte de cargas y pasajeros que tramitan licencias de las categorías C, D y E.

Qué cambia con la vigencia de las licencias

Uno de los principales cambios del nuevo esquema es la duración de las licencias profesionales. Para los conductores de entre 21 y 65 años, la vigencia pasa a ser de cinco años, mientras que bajo el régimen anterior la renovación debía realizarse, como máximo, cada dos años.

Ads

Cómo será el trámite

Según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el trámite comenzará con una instancia digital para la carga de documentación. Luego, los aspirantes deberán realizar de manera presencial las evaluaciones psicofísicas y la capacitación correspondiente.

Capacitación y exámenes

Otra de las modificaciones es que los cursos y los exámenes podrán realizarse en cualquier institución, pública o privada, que esté habilitada por la ANSV e incorporada al registro nacional de prestadores.

Ads

Además, los conductores podrán completar esas instancias en cualquiera de las jurisdicciones adheridas al SINALIC, independientemente de dónde tengan radicada la licencia.

Nuevos requisitos para renovar la licencia

El nuevo sistema también unifica los contenidos y la carga horaria de las capacitaciones. Tanto los cursos para obtener la licencia por primera vez como los de actualización para la renovación tendrán una duración de 20 horas.

De acuerdo con la ANSV, el objetivo es establecer criterios uniformes para la formación de los conductores profesionales en todo el país.