El gobierno de la provincia de Buenos Aires invitó formalmente al Ejecutivo municipal a integrar una mesa de trabajo conjunta para debatir el futuro del complejo de Punta Mogotes, en medio de la inminente finalización de las concesiones vigentes entre junio y septiembre.

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La convocatoria fue realizada a través de una carta firmada por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, dirigida al intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme. La misiva fue revelada públicamente por el concejal Gustavo Pulti en sus redes sociales.

En el texto, la Provincia informó sobre la finalización del “Concurso Provincial de Ideas para la puesta en valor arquitectónica y paisajística del Complejo Punta Mogotes”, impulsado por el Ministerio de Producción, la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo bonaerense.

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Según detalló Costa, los resultados del concurso constituyen “un insumo técnico relevante” para avanzar en la planificación y en la futura licitación pública del complejo costero.

Además, el funcionario provincial invitó al jefe comunal a participar del acto de entrega de premios del certamen arquitectónico, previsto para este 13 de mayo en la sede del Colegio de Arquitectos de La Plata.

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En paralelo, la Provincia propuso conformar una mesa de trabajo integrada por representantes bonaerenses, municipales, de la Administración Punta Mogotes y de otros organismos con incumbencia en el área, con el objetivo de abordar la “puesta en valor integral” del complejo.

La primera reunión fue convocada para el viernes a las 12.30 en la sede del Ministerio de Producción bonaerense donde se prevé discutir los resultados del concurso, la situación de las concesiones actuales, los lineamientos de la futura licitación y los mecanismos de coordinación institucional entre Provincia y Municipio.

Tras dar a conocer la carta, Pulti sostuvo que la convocatoria “desmiente que el gobierno provincial quiera licitar sin la participación del Municipio”.

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Para el traspaso de Mogotes:



▪️ El Intendente Municipal fue formalmente invitado hace 48 horas por el ministro Augusto Costa a la entrega de premios a los ganadores del Concurso de Arquitectura y también a conformar una mesa de trabajo junto a los funcionarios que considere… pic.twitter.com/Bsu1oXG1Yi — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) May 13, 2026

El edil consideró además que, frente al vencimiento de las concesiones, “en vez de promover el conflicto, se debe abordar de manera responsable la transición, protegiendo las fuentes de trabajo, dando certidumbre y promoviendo de manera transparente la competencia entre las empresas”.

Por último, afirmó que “el diálogo entre el gobierno de la ciudad y la Provincia es la forma responsable de asegurar un buen futuro para este patrimonio marplatense”.