El Gobierno bonaerense presentó la agenda turística para las vacaciones de invierno, con una amplia oferta de actividades en distintos municipios, que incluye turismo de naturaleza, enoturismo, circuitos gastronómicos, termas y fiestas populares, además de promociones especiales del Banco Provincia para incentivar el movimiento turístico.

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Durante el anuncio, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, repasó algunos de los principales atractivos de la temporada. Entre ellos destacó el espectáculo de la nieve de sal en la laguna de Epecuén, en el partido de Adolfo Alsina, uno de los paisajes más característicos del sudoeste bonaerense.

También resaltó el avistaje de ballenas en las costas de Necochea y Miramar, además del crecimiento de las bodegas enoturísticas ubicadas en municipios como Berisso, Campana, Cañuelas, Chapadmalal, Saldungaray, Tandil y Médanos.

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Otro de los circuitos promocionados fue la Ruta del Olivo, que recorre localidades como Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Tornquist, Puan y Adolfo Alsina, consolidando la producción olivícola como atractivo turístico.

En materia de turismo de bienestar, Bianco recordó que la provincia cuenta con nueve complejos termales, ubicados en Dolores, Tapalqué, Carhué, General Belgrano, San Clemente del Tuyú, Necochea, Carmen de Patagones, Médanos y Pedro Luro.

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Además, el calendario de invierno incluye fiestas populares en distintos puntos del territorio bonaerense. Entre las principales mencionó la Fiesta Provincial del Salame Serrano en Tornquist, la Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro, la Fiesta de la Empanada Costera en Tres Arroyos y el evento Invierno Medieval en Villa Gesell.

El Ejecutivo provincial también anunció beneficios del Banco Provincia para acompañar el receso invernal. En gastronomía, los clientes de la entidad podrán acceder a un 25% de descuento en comercios adheridos, con un tope de $10.000 por semana.

En tanto, habrá 20% de descuento en espectáculos y espacios de entretenimiento, con un tope de $20.000 por transacción y hasta seis cuotas sin interés. También se ofrecerán entre cuatro y seis cuotas sin interés en hoteles y alojamientos adheridos, 10% de descuento en alquiler de autos y financiación de cuatro a seis cuotas sin interés para la compra de pasajes en ómnibus de larga distancia.

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Al presentar el programa, Bianco cuestionó la política turística del Gobierno nacional y sostuvo que "ante la ausencia absoluta y total" de la administración nacional, la Provincia decidió impulsar medidas para incentivar que los bonaerenses puedan disfrutar de las vacaciones de invierno.