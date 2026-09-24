La Provincia de Buenos Aires presentó este miércoles el Programa Constructiva, una iniciativa destinada a promover la inclusión de mujeres y personas LGBTIQ+ en los sectores de infraestructura y servicios públicos, con foco en las áreas de Agua, Energía y Construcción.

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El lanzamiento estuvo encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz; y la directora provincial de Género y Diversidad en Infraestructura y Servicios Públicos, María Pía Vallarino.

La actividad se realizó en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires y contó con la participación de representantes de la institución, especialistas y funcionarios de distintas áreas.

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Durante la jornada también se presentó el Manual de Infraestructura y Servicios Públicos con Perspectiva de Género, una herramienta destinada a incorporar este enfoque en el diseño y desarrollo de políticas públicas.

Además, se compartieron experiencias de La Pampa, La Rioja y Neuquén vinculadas a la inserción de mujeres y personas LGBTIQ+ en ámbitos relacionados con la infraestructura y los servicios públicos.

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Formación e inserción laboral

Según explicó Vallarino, el Programa Constructiva contempla el trabajo conjunto de distintas áreas del Estado, municipios, organizaciones sociales y sectores gremiales y empresariales.

"Este Programa tiene por detrás una gran ingeniería institucional", señaló la funcionaria, y detalló que participan los ministerios de Mujeres y Diversidad, Trabajo, Educación, Hábitat y Desarrollo Urbano, Transporte, Producción y Ciencia e Innovación Tecnológica, además de organizaciones gremiales, empresarias y sindicales.

"La idea es que llegue a cada municipio y organización social para ofrecer nuevas oportunidades", agregó.

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Durante la presentación, Katopodis sostuvo que la perspectiva de género debe continuar desarrollándose como política pública debido a que la infraestructura es un sector altamente masculinizado.

"Se trata no solo de la cantidad, sino de la calidad de las obras y del acceso de las mujeres y diversidades a los puestos de trabajo", afirmó el ministro.

Por su parte, Estela Díaz destacó la importancia de que las políticas vinculadas a género y diversidad queden institucionalmente consolidadas y valoró el lanzamiento del programa.

La jornada también incluyó los aportes de representantes de otras provincias, entre ellas la diputada provincial de La Pampa Liliana Robledo, autora de una ley de cupo de mujeres en obras provinciales; la secretaria de Obras Públicas de Neuquén, María Eugenia Ferrareso; y la secretaria de Minería de La Rioja, Ivanna Guardia.

También participaron especialistas del ámbito de la arquitectura y las políticas públicas. En el cierre, la arquitecta Ana Falú, especialista en Género, Arquitectura y Obras Públicas, remarcó la importancia de incorporar de manera transversal la perspectiva de género y diversidad y el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas.