La provincia de Provincia de Buenos Aires dio un paso clave en el desarrollo de energías renovables al realizar la primera prueba de un dispositivo de energía undimotriz, una tecnología que permite generar electricidad a partir del movimiento de las olas.

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El ensayo se llevó a cabo en la localidad de Pilar, en las instalaciones de una metalúrgica, donde se puso a prueba el sistema “en seco” para evaluar su resistencia estructural. Según informaron desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el dispositivo fue sometido a una carga de 1,5 toneladas, el doble de lo que soportará en condiciones reales.

El objetivo es instalar este sistema en la Escollera Norte del Puerto de Mar del Plata, donde aprovechará el movimiento constante del mar para producir energía limpia.

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El sistema se basa en grandes boyas flotantes que se mueven verticalmente con el vaivén de las olas. Ese movimiento es transferido a un mecanismo de engranajes que lo convierte en rotación de alta velocidad, capaz de accionar un generador eléctrico.

El desarrollo fue diseñado por un equipo de la Universidad Tecnológica Nacional, que estimó que cada unidad podría generar entre 30 y 200 kilovatios de potencia, dependiendo del tamaño del dispositivo y de las condiciones del oleaje.

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Se trata de una tecnología con alto potencial, ya que a diferencia de la energía solar o eólica, el comportamiento de las olas es más previsible, lo que permite planificar mejor la generación eléctrica.

Un proyecto con desarrollo local y financiamiento público

El dispositivo forma parte de una iniciativa que combina investigación científica, desarrollo industrial y financiamiento estatal. El proyecto cuenta con una inversión de 138 mil dólares provenientes del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida Renovable (PROINGED), junto con el apoyo de la Comisión de Investigaciones Científicas.

Además, los fondos se integran a través de un esquema en el que los usuarios aportan mediante el agregado tarifario renovable incluido en la factura de electricidad.

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Desde el Gobierno bonaerense destacaron que este tipo de desarrollos apunta a diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de fuentes tradicionales y posicionar a la Provincia como un actor relevante en innovación tecnológica.

La iniciativa también refuerza la articulación entre el Estado, el sistema científico y el sector privado, un eje clave para avanzar en proyectos de escala.

Energía limpia con potencial en la costa bonaerense

La energía undimotriz es considerada una de las fuentes renovables con mayor proyección a nivel global, especialmente en regiones como el Atlántico Sur, donde el movimiento del mar es constante.

Con esta primera prueba superada, la Provincia avanza hacia una etapa clave: llevar el dispositivo al mar y evaluar su funcionamiento en condiciones reales, lo que podría abrir la puerta a nuevos desarrollos energéticos en la costa bonaerense.