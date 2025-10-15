La Provincia puso en marcha otra vez las obras de un nuevo CDI en Florencio Varela
El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Gabriel Katopodis y el Intendente local Andrés Watson supervisaron los trabajos reactivados por la Gobernación del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI), ubicado en el barrio Pico de Oro.
“Parar la obra pública siempre es una tragedia para cualquier país. Este Centro de Desarrollo Infantil en Florencio Varela es una de las 2.308 obras que Milei paralizó en toda la Argentina”, dijo Gabriel Katopodis. Y añadió: “El abandono de esta obra tiene el nombre y apellido de cada familia, de cada niño del barrio Pico de Oro que tendría que estar disfrutado este espacio de cuidado”.
“Milei, Caputo y Sturzenegger usaron esta plata para la timba y hoy es decisión de Kicillof terminarlo. En esto cree el peronismo”, concluyó.
La obra contempla la construcción de un edificio de 255 mts2 ubicado en la calle Hungría entre Madrid y La Haya que contará con una sala adaptable de 2 a 4 años de edad, una sala de deambuladores, sanitarios diferenciados para infantes además de patios internos de recreación con espacios lúdicos y juegos infantiles, sala para lactarios, cocina, depósito y administración con sanitario privado, se informó oficialmente.
Esta obra, que fue paralizada por el actual Gobierno Nacional, es de gran relevancia para la comunidad ya que permitirá brindar atención integral para la primera infancia abarcando aspectos como la asistencia nutricional, la estimulación temprana y el desarrollo psicomotriz.
