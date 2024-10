Este miércoles 2 de octubre se llevará a cabo la segunda Marcha Federal Universitaria y se espera una asistencia masiva superior a la de la movilización del pasado 23 de abril. Igual que en aquella oportunidad, Axel Kicillof y sus funcionarios participarán de la movilización al Congreso.

El reclamo de docentes, no docentes, estudiantes y la comunidad en general se desarrollará un día antes de que venzan los plazos administrativos para que Javier Milei emita un decreto vetando la Ley de Financiamiento Universitario. Aunque oficialmente el único anuncio da cuenta de que el Presidente dará de baja a la norma, lo cierto es que por estas horas, los trascendidos indican que el Ejecutivo busca reunir los votos para poder cumplir su objetivo.

En ese contexto, las Universidades Nacionales se movilizarán este miércoles en diferentes puntos del país, en tanto que el epicentro del reclamo se concentrará a partir de las 17.00 en Plaza Congreso, en la esquina de las avenidas Callao y Rivadavia.

Convocatoria de la Provincia a la Marcha Federal Universitaria.

En tanto que la Provincia lanza su convocatoria a partir de las 14.00 en la intersección de Avenida Entre Ríos y México en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “La Marcha Federal Universitaria les va a decir basta a los recortes con los que el presidente Milei le está negando a nuestro pueblo la posibilidad de construir un futuro mejor”, anunció Carlos Bianco.

“En una reunión con todos los rectores, pasaron la palabra para contar su situación y es calamitosa, es calamitosa”, detalló el ministro de Gobierno bonaerense y contó una anécdota de ese encuentro. “Había uno que yo le pregunté: ‘Che, ¿cuánto cayó más o menos el salario de docentes?´, y me dijo un número, yo dije, no, no puede ser”.

“Y me metí en internet para ver mi recibo de sueldo docente, saqué la cuenta y 25% más o menos en términos reales cayó el salario docente de los trabajadores de las universidades, los docentes y no docentes”, detalló Bianco al tiempo que destacó: “Es la principal caída de toda la Argentina de todos los oficios”.

En esa línea analizó que el dato le resulta paradójico ya que “en cualquier encuesta de opinión que vos preguntás sobre el reconocimiento que tiene la gente de los distintos oficios o profesiones, siempre están los docentes universitarios y los científicos primero, pero son a los que más le cayó el salario desde que asumió Milei. Y además el recorte presupuestario brutal que recibieron las universidades”.

El Gobernador ya había anunciado su presencia la semana pasada: "Milei decidió asfixiar a la universidad pública, gratuita y de calidad de Argentina”, dijo y anticipó: “Por eso marcharemos junto con docentes, no docentes, estudiantes y el pueblo en su conjunto para defender la universidad argentina”.