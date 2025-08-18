El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, anunció este lunes un paquete de medidas para fortalecer los programas de discapacidad en la provincia de Buenos Aires, con una inversión anual que superará los $9.400 millones y beneficiará a más de 7.000 personas.

Entre los principales anuncios se destacan:

Incremento del 100% en el incentivo económico a personas con discapacidad que trabajan en Talleres Protegidos .

a personas con discapacidad que trabajan en . Aumento del 40% en líneas de programas como Talleres Protegidos, Centros de Día, Hogares, Actividades Ecuestres y Vida en Comunidad.

como Talleres Protegidos, Centros de Día, Hogares, Actividades Ecuestres y Vida en Comunidad. Nueva línea de créditos de Fuerza Solidaria , con tasa subsidiada, destinada a mejorar infraestructura y adquirir bienes de capital en Talleres Protegidos.

, con tasa subsidiada, destinada a mejorar infraestructura y adquirir bienes de capital en Talleres Protegidos. Equipamiento para Escuelas de Educación Especial, para fortalecer los comedores del Servicio Alimentario Escolar en esos establecimientos.

Por decisión del gobernador @Kicillofok anunciamos un aumento en programas y políticas para personas con discapacidad 👇



✅ 100% en el incentivo para personas con discapacidad que trabajan en Talleres Protegidos.



✅ 40% a Talleres Protegidos y programas y prestaciones de… pic.twitter.com/9pGZft3YgI — Andrés Larroque (@larroqueandres) August 18, 2025

“Frente a un ajuste sin precedentes del Gobierno nacional en las políticas públicas en materia de discapacidad, en la Provincia redoblamos los esfuerzos para sostener y fortalecer distintas herramientas que acompañen a estos sectores que necesitan de la presencia del Estado. A la crueldad, vamos a responderle con más comunidad”, afirmó Larroque.

Los anuncios se producen luego de que familiares de personas con discapacidad y agrupaciones se manifestaran frente al Congreso de la Nación la semana pasada, en reclamo por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Durante la protesta, se activó el protocolo antipiquetes de la Policía Federal y Gendarmería, generando algunos enfrentamientos con los manifestantes.

Frente a la crueldad de Milei que ajusta y veta leyes en favor de los sectores más necesitados, junto al gobernador @Kicillofok fortalecemos las políticas públicas que protegen a los bonaerenses más vulnerables.



Para defender la inclusión social el 7 de septiembre hay un solo… — Andrés Larroque (@larroqueandres) August 18, 2025

En materia deportiva, Larroque confirmó que la provincia no participará de la edición 2025 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles, marcando el segundo año consecutivo de ausencia. La baja se debe a los recortes presupuestarios que sufrió el certamen. Según el ministro, “el ofrecimiento del Estado nacional hacia la Provincia en función de este evento fue cubrir dos micros”.

Como alternativa, la provincia decidió sumarse a la primera edición de los Juegos JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento), organizados por el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de Argentina, con una inversión de casi 600 millones de pesos. La cita se desarrollará entre el 9 y 14 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 3.000 deportistas de todo el país compitiendo en más de 50 disciplinas.

