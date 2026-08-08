Andrés "Cuervo" Larroque
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La Provincia refuerza programas de discapacidad y se baja de los Juegos Evita: "Nación ofreció cubrir solo dos micros"
"El temporal golpea fuerte y ya estamos asistiendo a 30 distritos", dijo Larroque sobre la emergencia en Provincia
Larroque garantizó alimentos en comedores: "Sería fácil decir que no hay plata, como Nación, en Provincia eso no pasa"
"Estamos ante una ciudad arrasada": qué dicen en Provincia a 3 días de la catástrofe en Bahía Blanca que dejó 16 muertos
"Los bonaerenses estamos siendo castigados por el capricho de Milei, que eligió a Kicillof como enemigo", dijo Larroque
"A Kicillof hay que cuidarlo y que nadie se ponga nervioso"; dijo Larroque, quien desafió al PJ: "¿Cuál es el miedo?"
En medio de la interna, Larroque minimizó la ausencia de La Cámpora y destacó el "respaldo contundente" a Kicillof
Tras cuatro años, la rauchense Juliana Petreigne deja su cargo al frente de la subsecretaría de Políticas Sociales
Kicillof confirmó su equipo de trabajo: quiénes continúan en sus cargos y qué ministerios tendrán nuevos titulares
Larroque sobre los robos a comercios: “Si hay alguien que se benefició con lo que pasó es Patricia Bullrich”
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