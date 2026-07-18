Mientras miles de argentinos copaban las calles de Nueva York en la previa de la final del Mundial 2026, la provincia de Buenos Aires también vivió su propia fiesta. Desde la costa hasta el interior bonaerense, cientos de hinchas salieron a las calles con banderas, bombos y camisetas para brindar su apoyo a la Selección Argentina antes del duelo decisivo frente a España.

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La ciudad que mostró la convocatoria más multitudinaria fue Mar del Plata. Según informó el medio local LU9 Mar del Plata, cientos de personas se reunieron en el sector de Corrientes entre Diagonal Alberdi Sur y la costa, donde se encuentra la gigantografía de Emiliano "Dibu" Martínez. El tradicional "Dibu, Dibu" retumbó frente al mar entre bombos, cánticos y banderas argentinas, en una demostración del cariño de los marplatenses por el arquero campeón del mundo.

En Arrecifes, los hinchas también dijeron presente. De acuerdo con Radio News Arrecifes, vecinos y familias participaron del banderazo realizado en el sector del Ex Cristo, sobre Molina y Merlassino. Con banderas, trompetas y bombos, la ciudad se vistió de celeste y blanco para acompañar a la Scaloneta en la antesala de la final.

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La pasión también se hizo sentir en el oeste bonaerense. En Trenque Lauquen, según informó MiTrenque, vecinos se reunieron en la Plaza San Martín para alentar al seleccionado argentino y compartir una jornada de apoyo antes del partido decisivo.

Las imágenes se repitieron en distintos puntos de la provincia, donde plazas, costaneras y espacios públicos se transformaron en puntos de encuentro para vivir la previa del encuentro más esperado del Mundial. Sin importar la distancia con Estados Unidos, el clima mundialista también se vivió con intensidad en territorio bonaerense.

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Una vez más, la pasión por la Selección volvió a unir a miles de bonaerenses, que eligieron las calles de sus ciudades para expresar el apoyo al equipo de Lionel Scaloni. Y si hubo una ciudad que sobresalió por el fervor de sus hinchas, esa fue Mar del Plata, que volvió a demostrar por qué es, futboleramente hablando, la más "manija" de la Provincia.