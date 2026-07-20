La cantante María Becerra, nacida en Quilmes, fue una de las grandes protagonistas de la previa de la final del Mundial 2026 al interpretar el Himno Nacional Argentino antes del encuentro decisivo entre la Selección y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Ads

La artista bonaerense, de 26 años, emocionó a los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio y a millones de espectadores que siguieron la transmisión desde todo el mundo. Fue la primera vez que una cantante argentina interpretó el himno en este Mundial, ya que en los partidos anteriores se utilizaron versiones instrumentales.

Antes de salir al campo de juego, Becerra confesó la magnitud del momento que estaba por vivir. "Esto es lo más importante que me pasó", aseguró en diálogo con La Red, luego de la prueba de sonido realizada en el estadio.

Ads

"María Becerra":

Porque interpretó el Himno Nacional Argentino antes de la final de la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/t43SzbhLg2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 19, 2026

La presencia de la cantante de Quilmes había comenzado a anticiparse el sábado, cuando publicó una foto desde un avión junto a la pelota oficial del Mundial y una camiseta de la Selección con el número 10 de Lionel Messi. "Yendo", escribió en sus redes sociales.

Becerra llegó a Estados Unidos apenas horas después de presentarse en el festival Bigsound, en la ciudad española de Pontevedra, como parte de su gira internacional.

Ads

⚠️🇦🇷 María Becerra probando sonido para cantar el Himno Nacional. pic.twitter.com/uqi09M6XN7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 19, 2026

La ceremonia previa a la final también contó con otras figuras internacionales. El himno de España fue interpretado por la banda Spanish Brass, mientras que la cantante estadounidense Jennifer Hudson entonó el himno de Estados Unidos ante la presencia del presidente Donald Trump en las tribunas. Además, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini participaron de la interpretación de "Desire", el himno oficial de la FIFA.

Con esta participación, la quilmeña sumó un nuevo hito a una carrera que la convirtió en una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional. Hasta el momento publicó los álbumes Animal (2021), La Nena de Argentina (2022) y Quimera (2025).

La imagen de María Becerra cantando el Himno antes de la final quedó como uno de los momentos más emotivos de la jornada. El antecedente más cercano había sido en la final de Qatar 2022, cuando la encargada de interpretar las estrofas fue Lali Espósito.