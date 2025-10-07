Mientras el Presidente Javier Milei cantaba sobre el escenario del Movistar Arena durante la presentación de su nuevo libro, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reaccionó en vivo en una entrevista televisiva y expresó su asombro por el espectáculo. “Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”, señaló en diálogo con C5N, sorprendido por el momento elegido por el mandatario para realizar el acto.

“Es preocupante, es asombroso, están por fuera de la realidad realmente”, comentó Kicillof, mientras de fondo sonaban los temas musicales interpretados por el propio Presidente en el estadio porteño de Villa Crespo.

El mandatario provincial se refirió a la crisis social y productiva que atraviesa el país y cuestionó que una convocatoria de ese tipo se haga “en medio de una situación económica tan delicada y en plena campaña electoral”. “¿Qué hace el Presidente en esta crisis económica, con esta situación social, haciendo esto? A Milei hay que despertarlo”, lanzó.

A tres semanas de las elecciones legislativas nacionales, Kicillof analizó además la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y sugirió que detrás de esa decisión podría haber influencias externas. “Yo no sé si no lo bajan los yanquis, porque el jefe de campaña de La Libertad Avanza no es más (Santiago) Caputo, el jefe de campaña es Donald Trump”, ironizó.

El gobernador sostuvo que Espert “no fue bajado por las causas judiciales ni por los dólares ni por las mentiras”, sino porque “electoralmente no les está garpando”. Y agregó: “Lo corren por conveniencia electoral, ni siquiera por las acusaciones vinculadas con el narco”.

Finalmente, frente a la incertidumbre sobre si habrá reimpresión de boletas tras la salida de Espert, Kicillof cerró con una chicana que se volvió viral: “Si van a cambiar la boleta, que lo pongan a Trump”.