La diputada nacional Marcela Pagano formalizó el ingreso de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar el juicio político contra el presidente Javier Milei, bajo la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, contemplada en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional.

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La presentación surge luego de la participación del Presidente en un acto partidario en San Pablo, Brasil, donde lanzó duras declaraciones contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el juez supremo Alexandre de Moraes, lo que derivó en el posterior llamado a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires.

En su presentación, Pagano sostuvo que el planteo no apunta a sancionar expresiones políticas sino a evaluar la conducta institucional del jefe de Estado. "La República no juzga opiniones, juzga conductas", afirmó la legisladora bonaerense en los fundamentos del proyecto.

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El pedido se da además en un contexto de fuerte distanciamiento entre Pagano y el oficialismo libertario. La diputada, que llegó al Congreso en 2023 como integrante de La Libertad Avanza, protagonizó desde el inicio de la gestión una serie de disputas internas dentro del espacio, especialmente alrededor de la conducción de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

La interna derivó posteriormente en su salida del bloque oficialista y la conformación del espacio Coherencia, junto a otros legisladores que se alejaron de La Libertad Avanza.

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En ese marco, la dirigente oriunda de Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero, volvió a recurrir a una herramienta institucional del Congreso, aunque esta vez para impulsar un proceso contra el propio Presidente que encabezó la fuerza por la que llegó a una banca.

Los cuatro cargos contra Milei

En su escrito, Pagano estructuró el pedido de juicio político en cuatro ejes principales:

Daño a las relaciones exteriores: acusó al mandatario de incumplir su deber constitucional de conducir la política exterior con prudencia y responsabilidad institucional.

acusó al mandatario de incumplir su deber constitucional de conducir la política exterior con prudencia y responsabilidad institucional. Violación del principio de no intervención: argumentó que Milei habría interferido en asuntos internos de Brasil al participar de un acto de respaldo a sectores opositores.

argumentó que Milei habría interferido en asuntos internos de Brasil al participar de un acto de respaldo a sectores opositores. Riesgo para el trabajo nacional: advirtió que el deterioro del vínculo diplomático podría afectar las exportaciones de manufacturas industriales provenientes de provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe , debido al peso de Brasil como principal socio comercial argentino.

advirtió que el deterioro del vínculo diplomático podría afectar las exportaciones de manufacturas industriales provenientes de provincias como , debido al peso de Brasil como principal socio comercial argentino. Indignidad de la investidura presidencial: cuestionó que los dichos expresados en territorio extranjero afectan la imagen institucional de la Argentina y su tradición diplomática.

Además, la iniciativa solicita a la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja la apertura de un sumario y el requerimiento de informes a la Cancillería y al INDEC sobre el impacto que podría tener la tensión bilateral en el intercambio comercial.

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En los fundamentos, Pagano remarcó que la figura de mal desempeño no requiere necesariamente la existencia de un delito penal, sino que permite analizar si una autoridad conserva las condiciones políticas e institucionales necesarias para continuar en el cargo.

A través de sus redes sociales, la diputada hizo pública la presentación y escribió: "Comparto con ustedes mi pedido de Juicio Político a @javiermilei por el mal desempeño de la función en el manejo de las relaciones diplomáticas con nuestro país hermano. Inmiscuyéndose en cuestiones internas de otro Estado e insultando a su primer mandatario. Espero que los gobernadores estén a la altura de las circunstancias".

El planteo de Pagano pone nuevamente en escena el debate sobre el rol del Congreso frente al Poder Ejecutivo y agrega un nuevo capítulo a la interna política que atraviesa al oficialismo libertario.