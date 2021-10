La candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz, habló sobre el multitudinario acto del Frente de Todos que se realizó este jueves en el estadio de Nueva Chicago y que investiga la Justicia por presunta violación del aforo.

"Una foto puede determinar que el aforo no se cumple claramente", dijo la candidata que participó del mismo junto al presidente Alberto Fernández, en declaraciones al programa Verdad Consecuencia, por TN.

"No fui parte de la organización sino que fui invitada, por eso no puedo rendir cuentas si la cantidad de gente que había en el estadio cumplía o no con el aforo que se le exige a todos los eventos masivos en tiempos de pandemia, agregó.

"No soy yo la que tiene que calificar esto y, en todo caso lo determinará la Justicia. No tengo los números de qué capacidad tiene Chicago, cuál era el aforo a cumplir y cuáles eran las medidas para garantizar ese aforo", se defendió.

En ese marco, añadió: "Claramente no me compete a mí, quienes organizaron el acto podrán detalladamente dar cuenta de cuál fue el aforo, cuál era el cumplimiento, cuáles eran los protocolos y los requisitos para el ingreso masivo".

Por último, durante la entrevista televisiva, sentenció: "Hay una denuncia de oficio respecto al incumplimiento de un aforo en un acto político del que soy parte, pero que no organice, no estoy sentada aquí para contestar eso".

En las últimas horas, Celsa Ramírez, a cargo de la fiscalía especializada en eventos masivos del Ministerio Público Fiscal porteño (MPF), inició una investigación para determinar si se violó el aforo y anoche allanó y clausuró el estadio de Nueva Chicago.