A menos de un mes de que fueran filmados pintando con aerosol sobre las rocas del Dique Potrerillos, en Mendoza, los tres turistas bonaerenses responsables pagaron la multa millonaria que les impuso la Justicia provincial: más de $2.100.000.

El episodio, ocurrido a fines de julio, se viralizó luego de que un automovilista que circulaba por la Ruta Nacional 7 grabara el momento en que los acusados escribían sus nombres sobre las piedras. Las imágenes encendieron la indignación en redes sociales y entre vecinos mendocinos, que reclamaron sanciones ejemplares.

La investigación judicial determinó que la acción fue un caso de degradación ambiental en la precordillera, violando la Ley Provincial N.º 9414, que regula las actividades en zonas cordilleranas. Los responsables fueron identificados como Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires.

Además de la multa, la condena incluye 20 horas de trabajo comunitario para cada uno. Aunque ya abonaron el monto, ahora deberán cumplir con tareas de limpieza en espacios públicos de su localidad, en la provincia de Buenos Aires.

La audiencia en la que se formalizó la sanción se realizó de forma virtual. La Justicia mendocina coordina actualmente con la Municipalidad de Carlos Casares -de donde son oriundos los implicados- las acciones concretas que llevarán a cabo como resarcimiento por el daño ambiental.

- Un joven se encontraba circulando por Potrerillos cuando se vio a un grupo de turistas que pintaban sus nombres con aerosol en las piedras ubicadas al costado de la ruta. El hecho de vandalismo se viralizó rápidamente en las redes… pic.twitter.com/2lmvVkRJuT — Diario UNO Mendoza (@diariouno) July 22, 2025