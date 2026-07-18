La Selección Argentina transita las últimas horas antes de la final del Mundial frente a España y continúa con la preparación bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Tras instalarse en el Red Bulls Performance Center, el plantel realizó su primer entrenamiento en ese predio y este sábado volverá a trabajar para ultimar los detalles del encuentro decisivo.

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La práctica comenzó con tareas físicas dirigidas por Luis Martín, preparador físico del seleccionado, quien coordinó ejercicios en el gimnasio enfocados en la zona media y baja del cuerpo mediante distintas estaciones de trabajo. Luego, los futbolistas se trasladaron al campo de juego para realizar la entrada en calor.

En la parte central del entrenamiento, Scaloni y su cuerpo técnico encabezaron los trabajos futbolísticos. El plantel realizó ejercicios de posesión de balón, recuperación tras pérdida y progresión ofensiva, antes de cerrar la jornada con una práctica de fútbol en espacios reducidos.

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La actividad continuará este sábado 18 de julio, cuando la Albiceleste vuelva a entrenarse desde las 11.30 en el Red Bulls Performance Center. De acuerdo con el cronograma oficial difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los primeros 15 minutos de la práctica estarán abiertos a la prensa acreditada por la FIFA, mientras que el resto del entrenamiento se desarrollará a puertas cerradas.

Será la última sesión de trabajo antes de la final del domingo, en la que Argentina buscará sumar una nueva estrella frente al seleccionado español. Con el equipo prácticamente definido y el plantel enfocado en el objetivo, Scaloni aprovechará el entrenamiento para ajustar los últimos aspectos tácticos antes del partido más importante del torneo.

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