La Selección Argentina realizó este sábado su último entrenamiento del Mundial de la FIFA antes de enfrentar a España en la final del certamen. El plantel comandado por Lionel Scaloni completó la última práctica con vistas al encuentro que definirá al campeón.

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La jornada comenzó con una demora de unos 35 minutos debido a una intensa tormenta eléctrica que obligó a aplicar los protocolos de seguridad climatológica antes de que los futbolistas pudieran salir al campo de juego.

Una vez habilitado el entrenamiento, los jugadores realizaron una entrada en calor con trabajos técnicos, ejercicios de velocidad y coordinación divididos en tres estaciones. La práctica concluyó con un tradicional rondo general en el centro de la cancha, observado por casi 400 periodistas acreditados por la FIFA.

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Luego, Scaloni y su cuerpo técnico encabezaron un bloque táctico de aproximadamente 25 minutos, con el que el seleccionado argentino cerró su preparación bajo la lluvia antes de la final frente a España.

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