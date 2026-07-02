La Selección argentina ya se encuentra instalada en Fort Lauderdale, en el área metropolitana de Miami, donde este viernes enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni completó el miércoles su última práctica en Kansas antes de viajar hacia Florida. La delegación tenía previsto partir a las 18.00, aunque el vuelo sufrió una demora de más de una hora y finalmente arribó durante la noche a la sede del encuentro.

El cronograma también tuvo una modificación respecto de la planificación inicial. En un principio estaba previsto trasladarse a Miami recién un día antes del partido, pero el cuerpo técnico optó por realizar un entrenamiento más en Kansas y luego emprender el viaje, con el objetivo de sostener la rutina de trabajo que viene manteniendo desde el comienzo del Mundial.

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Antes de partir, el plantel llevó adelante una práctica en la que Scaloni encabezó trabajos posicionales y tácticos durante unos 35 minutos. Luego, el cuerpo técnico organizó un bloque de fútbol reducido con tres equipos jugando en simultáneo y utilizando futbolistas como comodines para ajustar los últimos movimientos antes del inicio de la fase eliminatoria.

El partido se disputará este viernes desde las 19.00 en el Hard Rock Stadium, un escenario especial para la Albiceleste, ya que allí conquistó la Copa América 2024.

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Este jueves habrá conferencia de Scaloni y entrenamiento oficial

La agenda de la Selección continuará este jueves con la conferencia de prensa de Scaloni, quien hablará junto a uno de los jugadores del plantel. Más tarde, el seleccionado realizará el entrenamiento oficial en el predio Florida Blue del Inter Miami, donde el entrenador terminará de definir los últimos detalles para el encuentro.

Tres dudas en el equipo

Scaloni todavía no confirmó la formación y mantiene tres incógnitas de cara al duelo con Cabo Verde.

La principal está en la defensa. Cristian Romero volvió a entrenarse con normalidad tras superar una molestia en la rodilla, aunque el cuerpo técnico aún debe decidir si regresará al equipo titular o si continuará Nicolás Otamendi.

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La segunda duda aparece en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico pelea por recuperar su lugar, aunque Facundo Medina también tiene posibilidades luego de sus buenas actuaciones durante el torneo.

En el ataque, la definición pasa por quién acompañará a Lionel Messi. Lautaro Martínez y Julián Álvarez compiten por un lugar en la delantera.

Argentina llega al cruce tras completar una fase de grupos perfecta, con tres triunfos y el primer puesto del Grupo J. Cabo Verde, por su parte, es una de las grandes revelaciones del Mundial: disputa su primera Copa del Mundo, avanzó invicto desde su zona y buscará dar el golpe frente al vigente campeón.

El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

El curioso momento que protagonizó el Cuti Romero en el aeropuerto

La llegada de la delegación a Florida también dejó una escena que rápidamente se volvió viral. Durante el control de seguridad en el aeropuerto, la valija de Cristian "Cuti" Romero fue apartada para una inspección luego de que un objeto llamara la atención del personal.

Al revisar el equipaje, los agentes encontraron un gran encendedor de chispa, un elemento poco habitual para transportar en una valija. La situación sorprendió a todos los presentes y provocó la inmediata reacción de Lionel Messi, quien estalló de risa al ver el hallazgo.

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y generaron miles de comentarios y bromas entre los hinchas, convirtiéndose en una de las postales más descontracturadas de la previa del choque frente a Cabo Verde.