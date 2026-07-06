La Selección Argentina ya dejó atrás su estadía en Miami y comenzó a enfocarse de lleno en el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto, que se disputará este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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Antes de viajar, el plantel realizó este domingo su última práctica en el predio del Inter Miami, donde el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ultimó detalles pensando en el compromiso decisivo.

La jornada comenzó con aproximadamente 20 minutos de trabajo en el gimnasio. Luego, los futbolistas se trasladaron al campo de juego para realizar la entrada en calor con ejercicios de coordinación y técnica distribuidos en estaciones, que finalizaron con un rondo grupal.

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En la segunda parte del entrenamiento, Scaloni y sus colaboradores dirigieron ejercicios tácticos y futbolísticos enfocados en el planteo para enfrentar a Egipto. La práctica concluyó con trabajos de pelota detenida, tanto en ataque como en defensa, bajo la conducción de Walter Samuel y Roberto Ayala.

Una vez finalizada la actividad, la delegación emprendió viaje hacia Atlanta, donde quedó concentrada para afrontar el encuentro que definirá el pase a los cuartos de final.

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El cronograma de la Selección este lunes

La Albiceleste tendrá este lunes su primera práctica en Atlanta. El entrenamiento comenzará a las 11:30 (hora local) en la Kennesaw State University y los primeros 15 minutos estarán abiertos exclusivamente para la prensa acreditada por la FIFA.

Más tarde, desde las 17:30, Lionel Scaloni ofrecerá la conferencia de prensa oficial en el estadio donde se disputará el encuentro frente a Egipto.

Con el plantel ya instalado en Atlanta y los últimos detalles tácticos por definir, la Selección entra en la cuenta regresiva para un nuevo partido de eliminación directa en busca de seguir avanzando en la defensa del título mundial.