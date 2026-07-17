La Selección Argentina comienza a transitar las horas decisivas antes de la gran final del Mundial. Con la ilusión de conquistar un nuevo título y mientras crece la expectativa de los hinchas, el plantel encabezado por Lionel Scaloni cumplirá este viernes una jornada clave de preparación, con entrenamiento y atención a la prensa.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió el cronograma oficial de actividades para este viernes 17 de julio, una agenda que marca el inicio de la recta final hacia el partido que definirá al campeón del mundo.

El equipo realizará desde las 16.30 un entrenamiento a puertas cerradas en el predio de Red Bull, donde el cuerpo técnico ajustará los últimos detalles tácticos y evaluará el estado físico de los futbolistas.

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Más tarde, a las 18.35, todas las miradas estarán puestas en el Javits Center, donde Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa acompañado por uno de los jugadores del plantel. Se espera que el entrenador brinde precisiones sobre la preparación del equipo, el estado de los futbolistas y las sensaciones en la antesala del encuentro más importante del torneo.

La AFA informó que el cronograma oficial será actualizado diariamente con los horarios de entrenamientos, conferencias y demás actividades del seleccionado nacional durante su participación en el Mundial.

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Cronograma de actividades

Viernes 17 de julio

16.30: Entrenamiento cerrado en el predio de Red Bull.

Entrenamiento cerrado en el predio de Red Bull. 18.35: Conferencia de prensa de Lionel Scaloni y un jugador en el Javits Center.