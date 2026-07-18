El Gobierno nacional terminó de definir el operativo previsto para el regreso de la Selección argentina luego de la final del Mundial frente a España, que se jugará este domingo en Nueva Jersey. El plan contempla que la delegación arribe el lunes al mediodía al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y sea trasladada en helicópteros hasta la Casa Rosada, donde los futbolistas podrían salir al balcón para saludar a los hinchas.

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Según publicó Clarín, la propuesta ya fue presentada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque la decisión final quedará en manos de los jugadores, quienes se pronunciarán una vez terminado el partido, independientemente del resultado.

Dos vuelos y llegada por Ezeiza

La AFA solicitó a Aerolíneas Argentinas disponer de dos vuelos chárter desde Nueva York durante la madrugada del lunes. En el primero viajarán los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes de la AFA; en el segundo lo harán los familiares del plantel.

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La delegación aterrizará en el Hangar 5 de Ezeiza y será trasladada a la terminal de vuelos privados (FBO), desde donde despegarían los helicópteros rumbo a la Casa Rosada. Según anticipó el presidente Javier Milei, en caso de concretarse el recibimiento no habrá funcionarios acompañando al equipo en el balcón.

Buscan evitar lo ocurrido en Qatar 2022

El operativo fue diseñado tomando como antecedente los festejos por la obtención del Mundial de Qatar, cuando la multitud impidió completar la caravana y obligó a evacuar a los jugadores en helicópteros.

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Por ese motivo, el Gobierno descartó que el vuelo llegue a Aeroparque, ya que los organismos de seguridad consideraron que no reúne las condiciones para un operativo de esa magnitud. En cambio, Ezeiza permitirá realizar un traslado más rápido y controlado.

Mientras avanzan los preparativos entre el Gobierno y la AFA, el recorrido definitivo dependerá de la decisión que tome el plantel una vez finalizada la final del Mundial.