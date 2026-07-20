La Selección argentina emprende este lunes el regreso al país luego de caer por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. Sin embargo, el vuelo que llegará a Ezeiza por la tarde no contará con la presencia de Lionel Messi ni de varios integrantes del plantel, que partieron directamente hacia otros destinos para comenzar sus vacaciones o reincorporarse a sus clubes.

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El vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, que despegó desde Nueva York durante la mañana, tiene previsto arribar alrededor de las 19.00 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se espera un importante operativo de seguridad a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El capitán argentino no forma parte de la delegación. Messi permaneció en Estados Unidos, donde reside, y continuará allí antes de iniciar su período de descanso. Tampoco viajó Rodrigo De Paul, mientras que otros futbolistas aprovecharon el final del torneo para dirigirse directamente a Europa o reencontrarse con sus familias.

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Entre quienes sí regresarían al país se encuentran Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, además de Nicolás Tagliafico, que permanecerá algunos días en Buenos Aires antes de volver al fútbol europeo.

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Una despedida marcada por la tristeza

La salida de la delegación desde el hotel en Nueva Jersey estuvo lejos del clima festivo que hubiera significado un bicampeonato. Apenas un puñado de hinchas argentinos despidió al plantel durante la madrugada, mientras los micros partían rumbo al aeropuerto.

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue el que, según relataron simpatizantes presentes en el lugar, protagonizó Lionel Scaloni, quien habría recorrido solo el estacionamiento del hotel visiblemente emocionado tras la derrota.

Las imágenes reflejaron el golpe que significó perder la final después de una campaña que volvió a llevar a la Albiceleste hasta el último partido del Mundial.

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El mensaje de la AFA para los hinchas

Horas después de la final, la AFA difundió un comunicado en el que agradeció el respaldo recibido durante toda la Copa del Mundo.

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"La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026", señaló el texto.

Además, confirmó que parte del plantel regresaría al país y explicó que otros futbolistas viajarían directamente a distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar sus vacaciones.

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El futuro de Scaloni, la gran incógnita

Más allá del regreso de la delegación, el foco sigue puesto en Lionel Scaloni. Tras la derrota frente a España, el entrenador puso en duda su continuidad al afirmar que necesita tiempo para pensar qué hará una vez que finalice el año.

El técnico aseguró que cumplirá su contrato hasta diciembre, pero dejó abierta la posibilidad de cerrar un ciclo histórico que llevó a la Selección a conquistar la Copa América, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y disputar una nueva final del mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Por el momento, tampoco habrá festejos ni una caravana como las que acompañaron la consagración de 2022. De esta manera, la Selección inicia el regreso a la Argentina con un plantel reducido, sin su capitán y con la incertidumbre sobre quién conducirá al equipo en la próxima etapa.