El problema de los ruidos molestos generados por motos y autos volvió a meterse en la agenda de la Legislatura bonaerense. Esta vez, con una iniciativa que no solo apunta a quienes circulan con escapes libres, sino también a toda la cadena que los produce y comercializa.

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La propuesta fue impulsada por la senadora bonaerense Emilia Subiza, del espacio Hechos - UCR Identidad, y busca avanzar sobre un fenómeno cada vez más visible en ciudades del interior y del conurbano: vehículos que circulan con modificaciones que aumentan el nivel de ruido.

A diferencia de otros intentos, el proyecto no se limita a endurecer multas. Plantea un enfoque más amplio, con controles más estrictos, sanciones económicas más elevadas y la posibilidad de retener vehículos involucrados en infracciones.

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En concreto, la iniciativa apunta contra cualquier sistema que altere el funcionamiento original del escape o que supere los niveles permitidos. También pone el foco en conductas habituales como los “cortes” o aceleraciones bruscas que generan explosiones y molestias en la vía pública.

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Uno de los puntos centrales es que no solo quedarían bajo la lupa los conductores. El texto también alcanza a talleres y comercios, con sanciones que van desde multas importantes hasta clausuras en caso de reincidencia, si se comprueba que venden o instalan dispositivos no habilitados.

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En cuanto a las penalidades para quienes circulen con estos escapes, el proyecto contempla multas económicas, suspensión de la licencia y el secuestro del vehículo. En situaciones más graves, incluso se abre la puerta a medidas más drásticas sobre el rodado.

La iniciativa también incorpora un esquema para regular excepciones, como el uso de estos sistemas en actividades deportivas, que deberán estar debidamente registradas y fuera del uso en la vía pública.

Detrás del proyecto aparece una preocupación que se repite en distintos municipios: el impacto del ruido en la vida cotidiana. No solo por las molestias, sino también por sus efectos en la salud y la convivencia.

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No es la primera vez que el tema llega a la Legislatura. Años atrás, el radical Valentín Miranda ya había planteado la necesidad de regular los escapes modificados, en línea con ordenanzas que algunos distritos empezaron a aplicar por su cuenta.