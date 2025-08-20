En la localidad bonaerense de Manuel Alberti, el merendero María Esther se transformó en un espacio de alegría gracias a los hinchas de Platense, reciente campeón del fútbol argentino y verdadero campeón en solidaridad. Globos, banderas y los colores del club llenaron cada rincón mientras los chicos corrían, reían y disfrutaban de una jornada diseñada especialmente para ellos, en el marco del Día del Niño.

La merienda fue uno de los momentos más esperados: 250 churros, 250 berlinesas, chocolatada y jugo hicieron brillar los ojos de casi 200 niños. La emoción se multiplicó con la entrega de más de 500 juguetes, ropa y zapatillas, y el sorteo de dos bicicletas, que generó gritos de felicidad y abrazos compartidos. Cada regalo fue recibido con asombro y alegría, y muchos chicos no dudaron en agradecer con un abrazo o una sonrisa gigante.

La fiesta también contó con la participación de Los Magos de Saavedra, quienes llevaron murga, música y paraguas con los colores del Calamar. La jornada estuvo acompañada por los organizadores: Leandro Córdoba y Florencia Miguel, referentes de la filial Zona Norte, Horacio Salvo, vicepresidente primero del club, Nicolás Capizanno, de Platense Pilar y Nicolás Poggi, de Los Magos de Saavedra -entre muchos otros-, quienes ayudaron a coordinar los juegos, la entrega de juguetes y la interacción con los chicos, asegurándose de que todos se sintieran incluidos y felices.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Leandro Córdoba reflexionó: "Acá no importa la camiseta que uses. Lo importante es ayudar. Platense es una familia y queremos que todos los chicos sientan eso. Nuestro objetivo es llevar alegría y apoyo a quienes más lo necesitan”. El joven agregó que la iniciativa comenzó durante la pandemia y que hoy sigue creciendo con nuevos proyectos sociales, incluyendo la inauguración del Merendero Los Calamares de Zona Norte, prevista para el mes de septiembre.

Además de los regalos y la merienda, la jornada estuvo marcada por pequeños detalles que hicieron la diferencia: los chicos participaron en juegos grupales, se sacaron fotos con los colores del club, bailaron al ritmo de la murga y compartieron risas que llenaron de vida el merendero. Para muchos, fue la primera vez que vivieron una actividad así, y para los organizadores, cada sonrisa y gesto de alegría fue el mejor reconocimiento al esfuerzo y la dedicación.

El cierre de la tarde estuvo lleno de música, globos y banderas de Platense, pero lo más importante fueron las sonrisas que se multiplicaban en cada rincón de la cuadra. La jornada mostró que cuando los hinchas se juntan con solidaridad, cariño y ganas de ayudar, la alegría se contagia y las diferencias quedan de lado. Más que levantar la copa, como el 1° de junio en Santiago del Estero, esta vez el verdadero triunfo fue ver cómo se transformaba la vida de quienes más lo necesitaban.