La subasta pública del complejo Casino de Necochea quedó confirmada para el día 11 de febrero, a las 15 horas, en el salón de actos del edificio de la Municipalidad. La novedad fue comunicada en el transcurso de una reunión entre el intendente Arturo Rojas con el titular del Colegio de Martilleros, Rolando Rodríguez y la martillera Mariana Ortega, quien el pasado viernes fuera designada mediante sorteo público para encargarse de la subasta.

Durante el sorteo, la bolilla número 10 fue la primera en salir designando de esa manera a Ortega. En segundo orden, y en carácter de suplente, fue designado con la bolilla número 6 el martillero Oscar Pérez. En total, eran 26 los profesionales que aspiraban a ser sorteados y que estaban enumerados de acuerdo al orden de inscripción.

Una vez realizado el sorteo, el intendente Rojas afirmó que “es muy importante lo que viene sucediendo hasta ahora, y más importante será lo que realicemos en términos de comunicación para que todos los que estén interesados en participar de algo que, de concretarse, será un antes y un después para el distrito de Necochea, puedan hacerlo”.

Tras ello, garantizó con énfasis que “la ordenanza nº 12.009/25 tendrá plena vigencia y será la que correrá hasta el último día del proceso de la subasta, ya que la última modificación del Concejo la voy a vetar una vez que suba al Departamento Ejecutivo”, para anhelar que “queremos que haya la mayor cantidad de oferentes posibles el día de la subasta del Casino, un emblema que se ha ido transformando en la postal del abandono a lo largo de las décadas, y que logremos entre todos poder resolverlo significará un antes y un después ”.

Reclamo

Desde la comisión directiva de AMS Casinos (Asociación Gremial Empleados de Administración Maestranza y Servicios de los Casinos Provinciales) emitieron un comunicado con respecto a la situación. “El Casino de Necochea no puede ser más un botín político: Exigimos una solución definitiva y rechazamos el manejo oportunista del Concejo Deliberante", señalaron, al respecto de cambios introducidos a la ordenanza aprobado a inicios de diciembre.

En ese sentido, indicaron que ”resulta inadmisible e hipócrita que, en apenas veinte días, espacios políticos que votaron a favor de esta medida a principios de diciembre de 2025, modifiquen ahora su postura según la conveniencia del momento" y que “este cambio repentino no refleja una convicción política, sino un oportunismo electoralista que pone en juego el futuro de decenas de trabajadores y de un ícono de la ciudad”.

“No nos oponemos a la subasta por capricho. La entendemos como la única propuesta concreta sobre la mesa, después de treinta años de abandono, promesas incumplidas y pésimas decisiones políticas que nos han tenido como rehenes. Sin el compromiso diario de nuestra fuerza laboral, el casino hubiera cerrado, como intentó la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia”, recordaron.

Asimismo, denuncian que “este vaivén legislativo genera desconfianza en posibles inversores serios y agrava la incertidumbre sobre nuestra fuente de trabajo, generando malestar e inquietud entre los afiliados”. Por último manifestaron su apoyo “al poder político local en la búsqueda de una solución definitiva a este conflicto que atraviesa décadas” aunque advirtieron que no serán “espectadores pasivos, ni moneda de cambio”.