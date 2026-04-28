El presidente de la Suprema Corte Bonaerense, Sergio Gabriel Torres instó al gobierno Axel Kicillof y al Senado a que cubran las vacantes en el máximo tribunal.

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Hoy funciona con sólo tres miembros desde hace seis años. En ese marco, Torres apuntó que “los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete. Este superior tribunal se encuentra inmediatamente desintegrado”.

No es la primera vez que un juez se hace eco de este reclamo. Daniel Soria también hizo lo propio hace un par de meses cuando sostuvo que la integración incompleta afecta la seguridad jurídica y la capacidad del tribunal para fijar doctrina.

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El planteo fue este mediodía durante la presentación de un proyecto de ley que girará a la Legislatura bonaerense para contar con autonomía presupuestaria y financiera. En el acto participaron el procurador general, Julio Conte Grand, asociaciones de letrados y representantes de los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia.

Asimismo, Torres remarcó que “la carta magna provincial, en su artículo 160, pone a la Suprema Corte como cabeza del poder judicial, y bajo esta responsabilidad constitucional es que hoy debemos reclamar una vez más por la cobertura de las vacantes”.

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En tanto, sostuvo que la integración de la Corte provincial ha variado históricamente para mejorar su funcionamiento, pasando de siete a nueve miembros y luego regresando a siete. "Cubrir vacantes en la corte no es una cuestión administrativa, es esencial para el gobierno y funcionamiento adecuado del poder judicial, según lo establece la constitución provincial”, recalcó.

“Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 de su desintegración por la renuncia del Dr. Luis Genoud. Nótese por otra parte que el poder judicial resulta el único de los poderes del Estado que sufre esta problemática”, apuntó.

En tanto, Torres manifestó cierto malestar con el Ejecutivo provincial y con el Senado bonaerense al manifestar que “está la relevancia de la correcta integración de este superior tribunal, que la propia constitución provincial, en el artículo ciento cuarenta y seis, establece un plazo de quince días desde que la vacancia ocurrió para el envío de la propuesta de un candidato al Senado. De hecho, establece que debería convocarse extraordinariamente a las cámaras a defecto de no encontrarse en período de sesiones ordinarias”.

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Para finalizar, señaló: "Una corte incompleta limita la capacidad de conducción. Una corte integrada fortalece la institucionalidad. Postergar las designaciones es debilitar el sistema, avanzar en ellas es fortalecer el estado de derecho".