Maximiliano Sciaini, intendente de Roque Pérez, vetó parcialmente la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante el 8 de septiembre de 2026, que proponía cambiar el nombre de la Estación Terminal de Ómnibus “Presidente Néstor Kirchner”.

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El decreto mantiene la denominación actual y propone, en cambio, que el homenaje a los Héroes de Malvinas se materialice en una plaza que ya fue adjudicada, ubicada frente a la Rotonda Los Tamariscos.

El decreto observa y veta los artículos 1°, 4° y 6° de la ordenanza. Los artículos 2°, 3°, 5° y 7° se promulgan parcialmente, en todo lo que no resulte alcanzado por el veto. El Ejecutivo subraya que quiere que los Héroes de Malvinas “se encuentren representados y homenajeados en los andenes de la Estación Terminal de Ómnibus de Roque Pérez”.

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Según informó LU32, el Ejecutivo sostiene que comparte “plenamente el espíritu de reconocimiento, memoria y homenaje” de la iniciativa, y que la Causa Malvinas “constituye una política y un sentimiento que trasciende cualquier diferencia circunstancial, partidaria o institucional”.

Al justificar la decisión, señala que la denominación actual del expresidente entre 2003 y 2007 “no constituye una decisión unilateral del Departamento Ejecutivo ni una imposición de la actual gestión municipal”, sino que “reconoce su origen en una decisión institucional adoptada por el propio Honorable Concejo Deliberante mediante una ordenanza que permanece vigente”.

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El Ejecutivo considera mantener la denominación vigente "sin que ello implique de manera alguna desconocer, relativizar o disminuir el reconocimiento que merecen nuestros Héroes de Malvinas” y plantea a su vez que el homenaje a los Héroes de Malvinas merece “un espacio público propio, permanente, visible y especialmente destinado a mantener viva su memoria”.

Con ese fin, informa que está proyectada una plaza frente a la Rotonda Los Tamariscos, cuya obra ya fue adjudicada. Junto con el veto, el Ejecutivo remite al Concejo un proyecto de ordenanza para imponerle a ese espacio el nombre “Héroes de Malvinas”.