En el marco del juicio por la muerte de Walter Armand en un siniestro de tránsito en La Plata ocurrido en 2024, la fiscalía pidió 10 años de cárcel para la acusada Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, acusada de "homicidio simple con dolo eventual".

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El pedido se produjo en la instancia de los alegatos de cierre ante el Tribunal Oral en lo Criminal II, a cargo de los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo.

En tanto que los fiscales Martín Chiorazzi y Mariano Sibuet pidieron para Valentina Velázquez, amiga de Alvite, 3 años de prisión de ejecución condicional más inhabilitación del doble de la condena para conducir; sumado a un curso a las normas de tránsito y el comportamiento que se tiene que tener frente al volante. La acusación contra Velázquez está vinculada a una prueba ilegal de velocidad, mientras que su defensa sostiene que no tuvo ninguna participación en el impacto que terminó con la vida de Armand, según informó El Día.

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Uno de los aspectos centrales del alegato fue la conducta de la acusada antes del choque. El fiscal remarcó que había cruzado seis semáforos en rojo y circulaba a una velocidad muy superior a la permitida.

También hizo referencia a un video de TikTok publicado por Alvite, en el que utilizaba expresiones vinculadas con las carreras callejeras y la conducción temeraria. Para Chiorazzi, no se trató de una sucesión de descuidos, sino de una modalidad de conducción elegida por la joven.

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Del otro lado, la defensa de Alvite, integrada por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, busca cuestionar la calificación jurídica sostenida por la acusación. La postura de sus representantes es que Alvite pudo haber incurrido en una conducta negligente, imprudente y temeraria, pero que esa conducta debe ser considerada dentro del ámbito de un delito culposo y, por ende, con una sanción menos gravosa.

Cómo fue el choque en el que murió Walter Armand

El episodio ocurrió el 12 de abril de 2024 en la intersección de las calles 13 y 532, en La Plata. Allí, el vehículo conducido por Alvite embistió a Walter Armand, quien circulaba en una motocicleta y murió como consecuencia del impacto.

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La hipótesis de la acusación sostiene que la joven manejaba a alta velocidad y participaba de una picada con Velázquez por distintas calles de la ciudad. Parte del recorrido quedó registrado por cámaras de seguridad.

Durante el juicio se incorporó una pericia mecánica realizada por el ingeniero Andrés Raggio, quien estimó que el automóvil de Alvite circulaba a entre 82 y 85 kilómetros por hora al momento de la colisión. El especialista también examinó las imágenes de las cámaras municipales e identificó cruces de semáforos en rojo durante el trayecto previo.

La defensa presentó otra interpretación de lo sucedido y sostuvo que Alvite seguía el recorrido de Velázquez, quien conocía mejor las calles platenses. También declararon personas cercanas a la acusada, entre ellas un expareja que le había enseñado a conducir y que señaló que tenía poca experiencia al volante.